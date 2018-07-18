В Нидерландах проходит чемпионат Европы по пляжному волейболу

Женский дуэт — Евгения Уколова и Екатерина Бирлова — также сумел одержать две победы и обеспечить себе выход из группы. Россиянки были сильнее волейболисток из Германии и Норвегии. Напомним, что в прошлом году Евгения получила травму плеча. «Мне было нелегко вернуться. В этом сезоне у нас было мало игр на хороших турнирах и на данный момент у нас нет опыта игры против сильной команды… Я думаю, что наша форма растёт медленно, но неуклонно — месяц назад было трудно представить, что мы могли бы играть на таком уровне», — рассказала Уколова в интервью сайту европейской конфедерации волейбола.