Почему российские пляжники побеждают среди молодежи

Источник: Спорт-Экспресс

С трудом можно отыскать молодежный турнир по пляжному волейболу, с которого российские спортсмены возвратились бы без медали. Вот и на недавнем чемпионате мира до 20 лет победили наши спортсмены: Дмитрий Веретюк и Денис Шекунов в мужском зачете, а Мария Бочарова и Мария Воронина в женском. Плюс еще Алексей Гусев и Павел Шустров завоевали бронзу.

РАБОТУ ФЕДЕРАЦИИ И КОМАНДЫ ОТМЕЧАЛИ ВСЕ

— В плей-офф Веретюк/Шекунов не проиграли ни одного сета. Неужели победа далась так легко? — вопрос Киселеву.

— Если внимательно изучить сетку, с самого начала, а не с плей-офф, то станет понятно, что просто не было и близко. Будущие чемпионы Веретюк и Шекунов начинали путь с квалификации. Там было довольно нервно, потому что эта стадия всегда давит психологически. Первую игры выиграли легко, вторая далась сложнее. Играли с латышами, которых хорошо знаем, поскольку часто пересекаемся. Статистика личных встреч довольно позитивная — 7:0 в нашу пользу. После этого попали в крайне сложную группу. В ней были, например, немцы, с которыми потом играли в финале. А первый матч был с Бразилией — пары из этой страны традиционно сильны. По U-21 в прошлом году победили именно бразильцы. Вот им ребята уступили. Потом было поражение от Германии 1:2, хотя не обошлось и без нереализованных сетболов. Затем был непростой поединок за выход в плей-офф — справились.

— И затем пришла пора игр на вылет?

— Да, и с каждым раундом ребята прибавляли. У них появлялась уверенность. Плюс увидели, как играют соперники. А то на бразильцев в группе выходили с листа. И все сложилось! Эти же парни недавно выиграли первенство Европы, которое проходило в Анапе. Если бы мне до начала турнира кто-то сказал, что они — а ведь им еще два года играть в этом возрасте — дойдут до финала и победят там, то очень сильно бы удивился. Но ребята почувствовали вкус крови и научились вгрызаться в победы.

— Почему Веретюк и Шекунов, будучи чемпионами Европы, играли квалификацию?

— Заявка и сетка формировались до чемпионата Европы. И на тот момент они шли второй парой страны. На турнире в Касимове, что под Рязанью, победили Алексей Гусев и Павел Шустров. Они же первенствовали на февральском Кубке России в Обнинске. Веретюк/Шекунов и Гусев/Шустров сошлись в полуфинале чемпионата мира и борьба, как я и предполагал, была очень упорная. У Гусева/Шустрова в первой партии был сетбол, но они его не реализовали и проиграли 22:24. Во второй тоже все решили два очка. Веретюк/Шекунов доказали, что на данный момент они очень крепки как морально, так и физически. В Китае было очень жарко, душно, плюс высокая влажность — с этим справлялись далеко не все. Это наложило большой отпечаток. С нами же был доктор молодежной сборной, который очень сильно помог нашим парам.

— Как общественность реагирует на победу ребят, которые младше остальных? Ведь в этом возрасте даже разница полгода может иметь колоссальное значение.

— Так и есть. Но бывают такие звездочки. Вот в женской части победили две Марии: Бочарова и Воронина. Так вот Бочарова еще моложе! Она 2002 года рождения. И уже в прошлом году она стала чемпионкой Европы в возрасте до 20 лет. В том сезоне и девочки, и мальчики вообще собрали все золото в U-18, U-20, U-22. Такого не было никогда! Работу федерации и всей российской команды отмечали все.

МЫ ДАЖЕ ЗИМОЙ РАБОТАЕМ НА ПЕСКЕ

— Это не форсирование результатов?

— Мы очень внимательно подходим к этому вопросу. В пляжном волейболе огромное значение имеют антропометрические данные. Лет пять назад бывало, что у нас играли малыши — ну, по 1,85 м. По юношам до 18 лет они были хороши, но потом терялись. Сейчас же мы тренерским штабом ставим задачу собирать пары так, чтобы хотя бы один из спортсменов был высокий. Это работа на перспективу.

— Какой рост у наших чемпионов мира?

— 1,97 м. Это уже неплохо. Бог даст, еще 3−5 см прибавит. А так переход из молодежки в основную сборную у нас идет. Стояновский, Красильников — примеры тому.

— В последние годы россияне на молодежных уровнях выигрывают практически все, что только можно. У вас есть этому объяснение?

— Все совпало. Идет большой отклик со стороны федерации, которая всегда идет нам навстречу. Дает возможность играть на турнирах, постоянно проводятся сборы. Мы даже зимой работаем на песке — в Анапе. Там же такие условия! Во время молодежного чемпионата Европы ко мне подошли, наверное, все иностранные тренеры, и говорил, что поражены настолько шикарными условиями. Мы уже привыкли к хорошему, а они восхищались.