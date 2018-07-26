Отчетная конференция Всероссийской федерации волейбола состоится 7 декабря

25 июля в штаб-квартире ВФВ состоялось заседание президиума федерации, на котором было принято решение провести 18-й отчетную конференцию организации 7 декабря 2018 года в Москве.

В рамках мероприятия состоится торжественный вечер, посвященный 50-летию победы сборных команд СССР по волейболу на Олимпийских играх в Мехико 1968 года и 95-летию отечественного волейбола.