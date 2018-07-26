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22За себя и за брата. Василий Березуцкий сорвал овацию
17:07 (мск), источник: ТАСС

Голодец наградила сборную России по волейболу грамотами за победу в Лиге наций

НОВОГОРСК /Московская область/, 26 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Ольга Голодец вручила правительственные грамоты мужской сборной России по волейболу за победу в Лиге наций. Церемония прошла на подмосковной базе сборной в Новогорске.

Источник: AP 2018

В начале встречи главный тренер сборной Сергей Шляпников подарил Голодец букет цветов, а капитан сборной Дмитрий Волков — фотографию команды с победного матча во французском Лилле, где в начале июля проходил «Финал шести» Лиги наций. В решающей встрече российская сборная одолела хозяев турнира.

«Победу вы завоевали благодаря вашему мастерству, таланту, собранности и самоотдаче. Хочу поблагодарить вашего тренера Сергея Константиновича, всех работников команды и саму команду. Вы сегодня — одни из лидеров российского спорта и мы благодарны, что вы дарите такие победы», — сказала Голодец.

«Сегодня я привезла благодарности от имени правительства Российской Федерации за вашу победу и выступление. Надеемся на такой же результат на чемпионате мира», — добавила она.

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд пройдет с 9 по 30 сентября 2018 года в шести городах Италии и трех городах Болгарии.

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