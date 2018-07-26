Голодец наградила сборную России по волейболу грамотами за победу в Лиге наций

Источник: AP 2018

В начале встречи главный тренер сборной Сергей Шляпников подарил Голодец букет цветов, а капитан сборной Дмитрий Волков — фотографию команды с победного матча во французском Лилле, где в начале июля проходил «Финал шести» Лиги наций. В решающей встрече российская сборная одолела хозяев турнира.

«Победу вы завоевали благодаря вашему мастерству, таланту, собранности и самоотдаче. Хочу поблагодарить вашего тренера Сергея Константиновича, всех работников команды и саму команду. Вы сегодня — одни из лидеров российского спорта и мы благодарны, что вы дарите такие победы», — сказала Голодец.

«Сегодня я привезла благодарности от имени правительства Российской Федерации за вашу победу и выступление. Надеемся на такой же результат на чемпионате мира», — добавила она.