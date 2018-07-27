U20. Сборная Казахстана проиграла команде Ирана в ¼ финала чемпионата Азии

Надо признать, что шансы у наших ребят на победу, по большому счету, были минимальны. Команда Ирана в своем возрасте является своеобразной «дрим-тим», и, возможно, эти юноши наведут шороху в будущем и в мировом взрослом волейболе. Казахстанцы уступили иранцам в трех сетах, набирая не выше 15 очков в каждом сете.

Основными ньюсмейкерами и авторами сенсации стали волейболисты из Ирака, которые смогли в жесткой и бескомпромиссной борьбе выиграть у одного из грандов азиатского волейбола — сборной Китая. Проигрывая по сетам 2−1 и по очкам в четвертой партии, юноши из этой неспокойной и охваченной конфликтами страны, смогли переломить ход игры в свою пользу, выиграть матч и войти в четверку претендентов на медали. Итоговый счет 2−3 (25−17, 22−25, 25−15, 22−25, 10−15) и встреча в полуфинале с южнокорейцами.