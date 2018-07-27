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15:44 (мск), источник: Prosports.kz

U20. Сборная Казахстана проиграла команде Ирана в ¼ финала чемпионата Азии

Сборная Казахстана до 20 лет по по волейболу уступила команде Ирана в рамках четвертьфинала чемпионата Азии, передает volley.kz.

Надо признать, что шансы у наших ребят на победу, по большому счету, были минимальны. Команда Ирана в своем возрасте является своеобразной «дрим-тим», и, возможно, эти юноши наведут шороху в будущем и в мировом взрослом волейболе. Казахстанцы уступили иранцам в трех сетах, набирая не выше 15 очков в каждом сете.

Основными ньюсмейкерами и авторами сенсации стали волейболисты из Ирака, которые смогли в жесткой и бескомпромиссной борьбе выиграть у одного из грандов азиатского волейбола — сборной Китая. Проигрывая по сетам 2−1 и по очкам в четвертой партии, юноши из этой неспокойной и охваченной конфликтами страны, смогли переломить ход игры в свою пользу, выиграть матч и войти в четверку претендентов на медали. Итоговый счет 2−3 (25−17, 22−25, 25−15, 22−25, 10−15) и встреча в полуфинале с южнокорейцами.

Наши волейболисты после проигрыша иранским сверстникам, попали в плей-офф за 5−8 места, в котором сегодня встретились со сборной Тайпея, и которые в свою очередь в четвертьфинале проиграли команде Таиланда. Нашей команде во встрече с тайваньцами не удалось зацепиться ни за один сет и теперь надо готовится ко встрече с проигравшей командой из пары Австралия — Китай, которые на момент написания материала еще не начали свою игру. Скорее всего лимит на сенсации на этом турнире уже исчерпан и сборная Казахстана встретиться завтра в матче за 7−8 место с командой Австралии — нашими обидчиками в групповом раунде. Какое итоговое место займет наша сборная будет ясно завтра, в заключительный день соревнований.

19-ый чемпионат Азии (U20) среди мужчин

Манама, Бахрейн

21—28 июля

26 июля

Четвертьфинал

Иран — Казахстан 3−0 (25−13, 25−15, 25−15).

Южная Корея — Австралия 3−0 (25−19, 25−19, 25−18).

Китай — Ирак 2−3 (25−17, 22−25, 25−15, 22−25, 10−15).

Китайский Тайпей — Таиланд 0−3 (19−25, 22−25, 26−28).

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