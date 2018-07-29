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10:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Гамова объяснила свою критику в адрес российских футболистов

Серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова ответила подписчикам в Instagram, раскритиковавшим ее после высказывания о присвоении футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта.

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На Гамову обрушилась критика со стороны пользователей. В частности ей напомнили о дорогих подарках, которые получают победители крупных спортивных соревнований. «Машины и квартиры олимпийцы получают не от государства, а спонсоров, чтоб вы знали и не переживали так. Зависти в моем посте нет, лишь недоумение!» — написала она в ответ.

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28 июля Гамова критично высказалась относительно награждения российских футболистов за попадание в ¼ финала ЧМ-2018. По ее словам, такой шаг обесценивает звание заслуженного мастера спорта.

Российская сборная по футболу впервые в своей истории добралась до ¼ финала мундиаля. В матче за выход в полуфинал им не удалось обыграть хорватов: встреча завершилась серией послематчевых пенальти, где точнее оказался соперник (4:3).

Гамова является заслуженным мастером спорта с 2000 года. Волейболистке было присвоено звание за завоевание серебряных медалей на Олимпиаде в Сиднее. В составе национальной команды Гамова по два раза выигрывала чемпионаты мира и Европы.

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