Белорусские волейболисты обменялись победами в спаррингах с греками

В первом спарринге белорусские волейболисты не смогли на равных соперничать с хозяевами и уступили с сухим счетом 0:3. Во второй игре подопечные Виктора Бекши показали характер и вырвали победу с результатом 3:2. Белорусы проиграли две стартовые партии — 22:25 и 16:25, но затем сумели собраться и выиграли три сета кряду — 25:22, 25:22 и 30:28.