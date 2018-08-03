Макрогузова и Холомина проиграли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Вене
В Вене (Австрия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «5 звёзд».
В Вене (Австрия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «5 звёзд».
Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина не смогли пробиться в четвертьфинал, в трёх партиях проиграв представительницам Бразилии Марии Антонелли и Кэрол со счётом 1:2 (21:14, 14:21, 13:15). Продолжительность встречи составила 49 минут.
На старте
В первом раунде
За выход в полуфинал Мария Антонелли и Кэрол поспорят с американками Келли Ларсен и Эмили Стокман.
Турнир завершится 5 августа.