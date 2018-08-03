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15:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Макрогузова и Холомина проиграли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Вене

В Вене (Австрия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «5 звёзд».

Источник: РИА "Новости"

Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина не смогли пробиться в четвертьфинал, в трёх партиях проиграв представительницам Бразилии Марии Антонелли и Кэрол со счётом 1:2 (21:14, 14:21, 13:15). Продолжительность встречи составила 49 минут.

На старте плей-офф россиянки победили канадок Сару Паван и Мелиссу Хумана-Паредес со счётом 2:0 (21:16, 21:19).

В первом раунде плей-офф из борьбы за награды выбыли Евгения Уколова и Екатерина Бирлова.

За выход в полуфинал Мария Антонелли и Кэрол поспорят с американками Келли Ларсен и Эмили Стокман.

Турнир завершится 5 августа.

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