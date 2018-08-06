«Пляжники» Самодай и Мыськив выиграли этап Мирового тура в Любляне

Россияне Валерий Самодай и Тарас Мыськив завоевали золотые медали соревнований. В финале Самодай и Мыськив в двух партиях выиграли у пары из Словении Ян Покершник/Нейц Земляк со счётом 2:0 (21:14, 21:17).