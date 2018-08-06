«Пляжники» Самодай и Мыськив выиграли этап Мирового тура в Любляне
В Любляне (Словения) завершился этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «одна звезда».
В Любляне (Словения) завершился этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «одна звезда».
Россияне Валерий Самодай и Тарас Мыськив завоевали золотые медали соревнований. В финале Самодай и Мыськив в двух партиях выиграли у пары из Словении Ян Покершник/Нейц Земляк со счётом 2:0 (21:14, 21:17).
Бронзовыми призёрами стали швейцарцы Флориан Бреер и Ивес Хуссенер, в матче за третье место взявшие верх над словенской парой Тадей Боженк/Даниел Покершник со счётом 2:1 (17:21, 21:13, 15:10).
Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Финал. Любляна, Словения
Валерий Самодай/Тарас Мыськив (Россия) — Ян Покершник/Нейц Земляк (Словения) — 2:0 (21:14, 21:17).
Матч за третье место
Флориан Бреер/Ивес Хуссенер (Швейцария) — Тадей Боженк/Даниел Покершник (Словения) — 2:1 (17:21, 21:13, 15:10).