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00:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Пляжники» Самодай и Мыськив выиграли этап Мирового тура в Любляне

В Любляне (Словения) завершился этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «одна звезда».

Россияне Валерий Самодай и Тарас Мыськив завоевали золотые медали соревнований. В финале Самодай и Мыськив в двух партиях выиграли у пары из Словении Ян Покершник/Нейц Земляк со счётом 2:0 (21:14, 21:17).

Бронзовыми призёрами стали швейцарцы Флориан Бреер и Ивес Хуссенер, в матче за третье место взявшие верх над словенской парой Тадей Боженк/Даниел Покершник со счётом 2:1 (17:21, 21:13, 15:10).

Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Финал. Любляна, Словения

Валерий Самодай/Тарас Мыськив (Россия) — Ян Покершник/Нейц Земляк (Словения) — 2:0 (21:14, 21:17).

Матч за третье место

Флориан Бреер/Ивес Хуссенер (Швейцария) — Тадей Боженк/Даниел Покершник (Словения) — 2:1 (17:21, 21:13, 15:10).

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