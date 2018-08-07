Екатерина ГАМОВА: «САМАЯ БОЛЬШАЯ МОТИВАЦИЯ В ВОЛЕЙБОЛЕ – ЭТО ПОБЕДА»

Источник: РИА "Новости"

— Какое впечатление произвело на вас выступление женской сборной России в Лиге наций? Абстрагируясь от результата, который, понятное дело, неудачный — в «Финал шести» команда не попала.

— Это был промежуточный вариант. Ряду ведущих игроков дали отдых и время на восстановление. Кому-то, наоборот, впервые дали попробовать свои силы в сборной.

Главный тренер Вадим Панков хотел посмотреть новых игроков в деле, у него еще есть возможность подготовить команду, которую он повезет на чемпионат мира.

ДЛЯ МОЛОДОГО ИГРОКА ВЫЗОВ В СБОРНУЮ — ДОСТИЖЕНИЕ

— Насколько вообще такие коммерческие турниры могут говорить о состоянии команды?

— Это двойственный вопрос. Часто команда, которая выигрывает Лигу наций или, как раньше ее называли раньше, Мировую лигу, на следующих соревнованиях, будь то чемпионат мира или Европы, не показывала столь высокий результат, а бывало, что и подтверждала свой статус. Лично я всегда рассматривала такие турниры как подготовку к основным стартам сезона.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BZni2acB8HB/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZni2acB8HB/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">From Georgia with love ❤️❤️❤️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ekaterinagamova11/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Ekaterina Gamova</a> (@ekaterinagamova11) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-29T08:16:00+00:00">29 Сен 2017 в 1:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— А для молодых волейболисток такие турниры насколько важны? Нет ли такого, что в глубине души они понимают, что это — не самый значимый старт?

— Сам вызов молодого игрока в сборную — это для него уже достижение. Я думаю, они отдают себе в этом отчет и не разделяют турниры на более или менее важные.

— На этом турнире приходилось много летать между Европой и Азией. Насколько это могло сказаться на качестве игры и состоянии тех девочек, которые только недавно в сборной?

— Это достаточно сложно. Смена часовых поясов, времени на адаптацию почти нет, но нужно выходить и показывать результат. Но все команды находятся в равных условиях.

Читайте также Гамова объяснила свою критику в адрес российских футболистов

У МЕНЯ СВОБОДНЫЙ ГРАФИК, ЭТИМ МНЕ НРАВИТСЯ МОЯ РАБОТА

— Недавно было встреча мужской команды с вице-премьером по спорту Ольгой Голодец, там речь шла о возможном выделении специального самолета, чтобы было легче с перелетами. Это помогло бы снизить нагрузку?

— У некоторых команд в мужском чемпионате России была возможность летать своими бортами. Это, конечно же, упрощает ситуацию. Ты не зависишь от расписания, не сидишь не ждешь в аэропорту, спокойно подгоняешь самолет под свой график и летаешь. Это намного легче с точки зрения адаптации и тренировочного процесса.

— С точки зрения технического и медицинского оснащения сильно отличается эта сборная от той, где вы играли?

— Мне сложно сказать, я смотрю как сторонний наблюдатель.

У нас никогда не было проблем с медицинским обслуживанием, всегда были хорошие специалисты, оборудование и возможности, чтобы восстанавливать или лечить игроков.

— Сейчас вы куратор молодежных сборных России. Какие функции вы выполняете? Как строится ваш рабочий день?

— У меня достаточно свободный график, этим мне и нравится моя работа. Мне не нужно приходить в офис и сидеть там с девяти утра до шести вечера. Я решаю какие-то вопросы, связанные с молодежной сборной, выношу их в федерацию на рассмотрение. Нахожусь со сборными командами, когда они проходят сборы, выезжаю с ними на все соревнования, помогаю словом, делом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bh18Xy4Bdt8/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bh18Xy4Bdt8/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">День волейбола!!! 1) Дети стали Чемпионами Европы!!!????????????Уррррааа!!!???Были сложности на этом чемпионате,но я рада,что нашли в себе силы бороться,несмотря ни на что!!!Замечательная Светлана Михайловна Сафронова,тренер,которая выращивает из этих девчонок,будущих звёздочек))Дружный тренерский штаб,объединенный единой целью!От души вас Поздравляю и пусть обстоятельства не дали мне в этот раз быть с вами,мое ❤️ было с вами!!! 2)Моя Казань,любимый клуб!Мне очень жаль,что ваша концовка чемпионата,по ряду причин,оказалась скомканной!!!((Вы большие умнички,вы боролись!!!??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ekaterinagamova11/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Ekaterina Gamova</a> (@ekaterinagamova11) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-21T18:39:32+00:00">21 Апр 2018 в 11:39 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— На что ориентирована современная волейбольная молодежь? Ведь сейчас многие говорят, что из-за того, что дети в гаджетах, их сложно мотивировать. Какая мотивация у ребят в волейболе?

— С гаджетами у нас все просто — мы просто их собираем и раздаем дозировано, особенно на соревнованиях. Правда, чем дети становятся старше, тем сложнее: они становятся хитрее, появляется второй гаджет. Хотя мы с тренерами и другими людьми, которые прошли эту кухню, еще перед тем, как ребята подумали что-то сделать уже знаем, о чем они подумали, предположили, как они это сделают, и даже это пресекли. Самая большая мотивация — это победа. Особенно, когда дети начинают чувствовать ее вкус, когда впервые побеждают на крупных соревнованиях.

— А как сильно, на ваш взгляд, эти гаджеты влияют на команду? Мешают ли они созданию единой атмосферы?

— Гаджеты никак не мешают, так как мы их выдаем дозированно. Но все зависит от тренера, сможет ли он создать коллектив, собрать его воедино, объединив одной целью, а также вложить в головы ценности, которые будут объединять и вести ребят дальше по жизни.