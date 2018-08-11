Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Борнмут1
Кардифф Сити0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фулхэм0
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хаддерсфилд0
Челси1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Уотфорд0
Брайтон & Хоув0
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Енисей0
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Монако
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
Анжи
Футбол. Зарубежный
19:30
Вулверхэмптон Уондерерс
Эвертон
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер Д
Ворскла
Футбол. Зарубежный
14:30
Ньюкасл Юнайтед1
Тоттенхэм Хотспур2
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Ним
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Реймс
Футбол. Зарубежный
21:00
Сент-Этьен
Генгам
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ростов
Крылья Советов
Все события
Фоторепортажи
11Еременко — в «Спартаке»: кто еще переходил из ЦСКА
10«Уфа» одержала первую в своей истории победу в еврокубках
17:09 (мск), источник: ТАСС

Величко и Стояновский не смогли выйти в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Россияне Игорь Величко и Олег Стояновский проиграли в полуфинале этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве и сыграют в матче за третье место. Соревнования проходят на песчаных кортах Парка Горького.

Источник: РИА "Новости"

В полуфинале россияне уступили латвийцам Янису Шмединьшу и Александрсу Самойловсу со счетом 20:22, 21:12, 18:20.

В другом полуфинале встретятся бразильцы Алисон Серутти и Андре Лойола Стейн со своими соотечественниками Витором Фелипе и Эвандро Оливейрой. Победившая пара сыграет в финале с латвийскими волейболистами, проигравшая — в матче за третье место с россиянами.

Ранее в матче 1/8 финала, который был остановлен в пятницу из-за наступления темноты, россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников проиграли Фелипе и Оливейре со счетом 17:21, 16:21.

В женском турнире россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина проиграли в матче ¼ финала немкам Юлии Зюде и Шанталь Лабуре со счетом 21:17, 16:21, 13:15.

Финалы и матчи за третье место будут сыграны в заключительный день этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве — 12 августа.

 Волков выходил на ринг под гимн СССР. Его ненавидела вся Америка
Нельзя сравнивать с Европой: немецкий футболист рассказал о Москве
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо
Дзюба может оказаться в «Бордо», а Промес в «Милане». Слухи дня
За лучшей жизнью: чем наслаждаются сбежавшие от Тутберидзе
Младший брат хорватской звезды. Кто заменит Головина в ЦСКА
Шубенков опротестовал золото француза на ЧЕ. Все решил фотофиниш
Бабаев: Не скажу, что ЦСКА сильно расстроен переходом Еременко
ЦСКА играет с «Енисеем» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь