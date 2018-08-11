Величко и Стояновский не смогли выйти в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу

Источник: РИА "Новости"

В полуфинале россияне уступили латвийцам Янису Шмединьшу и Александрсу Самойловсу со счетом 20:22, 21:12, 18:20.

В другом полуфинале встретятся бразильцы Алисон Серутти и Андре Лойола Стейн со своими соотечественниками Витором Фелипе и Эвандро Оливейрой. Победившая пара сыграет в финале с латвийскими волейболистами, проигравшая — в матче за третье место с россиянами.

Ранее в матче 1/8 финала, который был остановлен в пятницу из-за наступления темноты, россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников проиграли Фелипе и Оливейре со счетом 17:21, 16:21.

В женском турнире россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина проиграли в матче ¼ финала немкам Юлии Зюде и Шанталь Лабуре со счетом 21:17, 16:21, 13:15.