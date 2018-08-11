Волейболистки сборной России вышли в финал турнира в Нидерландах
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу нанесла поражение команде Италии и пробилась в финал международного турнира в Нидерландах.
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу нанесла поражение команде Италии и пробилась в финал международного турнира в Нидерландах.
Полуфинальная встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 3−0 (25:18, 25:23, 25:22) в пользу россиянок.
Во втором полуфинале между собой сыграют команды Нидерландов и Турции.