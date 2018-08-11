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18:42 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболистки сборной России вышли в финал турнира в Нидерландах

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу нанесла поражение команде Италии и пробилась в финал международного турнира в Нидерландах.

Полуфинальная встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 3−0 (25:18, 25:23, 25:22) в пользу россиянок.

Во втором полуфинале между собой сыграют команды Нидерландов и Турции.

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