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20:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Российские волейболистки вышли в финал турнира Rabobank Super Series

Женская сборная России по волейболу вышла в финал международного турнира Rabobank Super Series, который проходит в Нидерландах.

В полуфинале подопечные Вадима Панкова в трёх партиях нанесли поражение команде Италии со счётом 3:0 (25:18, 25:23, 25:22).

За титул российские волейболистки сыграют с победительницами второго полуфинала, в котором встретятся сборные Нидерландов и Турции.

В групповом турнире, который распределял команды по сетке плей-офф сборная России одержала только одну победу — на тай-брейке выиграла у команды Турции (3:2). Заняв третье место, россиянки получили в соперники по полуфиналу вторую команду соревнований — Италию. С итальянками россиянки встречались в стартовом матче и уступили со счётом 1:3. В полуфинале российская команда взяла реванш у соперниц.

Волейбол. Женщины. Rabobank Super Series. Нидерланды
Полуфинал

Россия — Италия — 3:0 (25:18, 25:23, 25:22).

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