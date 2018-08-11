Российские волейболистки вышли в финал турнира Rabobank Super Series
Женская сборная России по волейболу вышла в финал международного турнира Rabobank Super Series, который проходит в Нидерландах.
Женская сборная России по волейболу вышла в финал международного турнира Rabobank Super Series, который проходит в Нидерландах.
В полуфинале подопечные Вадима Панкова в трёх партиях нанесли поражение команде Италии со счётом 3:0 (25:18, 25:23, 25:22).
За титул российские волейболистки сыграют с победительницами второго полуфинала, в котором встретятся сборные Нидерландов и Турции.
В групповом турнире, который распределял команды по сетке
Волейбол. Женщины. Rabobank Super Series. Нидерланды
Полуфинал
Россия — Италия — 3:0 (25:18, 25:23, 25:22).