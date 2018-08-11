Российские волейболистки вышли в финал турнира Rabobank Super Series

В групповом турнире, который распределял команды по сетке плей-офф сборная России одержала только одну победу — на тай-брейке выиграла у команды Турции (3:2). Заняв третье место, россиянки получили в соперники по полуфиналу вторую команду соревнований — Италию. С итальянками россиянки встречались в стартовом матче и уступили со счётом 1:3. В полуфинале российская команда взяла реванш у соперниц.