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16:06 (мск), источник: Р-Спорт

Величко и Стояновский стали третьими на этапе Мирового тура по бич-волею в Москве

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россияне Игорь Величко и Олег Стояновский заняли третье место на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве.

Источник: РИА "Новости"

В матче за третье место российский дуэт в двух партиях победил бразильцев Витора Фелипе/Эвандро — 21:12, 21:10.

Позднее в финале встретятся латвийцы Александр Самойлов/Янис Шмединьш и бразильцы Алисон/Андре.

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