Величко и Стояновский стали третьими на этапе Мирового тура по бич-волею в Москве
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россияне Игорь Величко и Олег Стояновский заняли третье место на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве.
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россияне Игорь Величко и Олег Стояновский заняли третье место на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве.
В матче за третье место российский дуэт в двух партиях победил бразильцев Витора Фелипе/Эвандро — 21:12, 21:10.
Позднее в финале встретятся латвийцы Александр Самойлов/Янис Шмединьш и бразильцы Алисон/Андре.