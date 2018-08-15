Волейболисты сборной Беларуси победили Норвегию на старте квалификации ЧЕ-2019

Наиболее результативными игроками в сборной Беларуси стали Андрей Радюк (16 очков) и Сергей Бусел (14 очков). В квалификации к чемпионату мира-2018 обе команды уже встречались в мае 2017 года, белорусские волейболисты также были сильнее — 3:1.

Во втором туре команда 19 августа (в 16.00) примет на своей площадке в Могилеве сборную Испании. Будущие соперники в последние годы не столь заметны в международном волейболе, а в 2007 году в Москве испанцы стали чемпионами Европы, добившись самой значимой победы в своей истории. Команда станет главным соперником белорусов в борьбе за первое место в группе Е и выход в решающую стадию континентального форума, которая пройдет с 12 по 29 сентября 2019 года в четырех странах: Франции, Бельгии, Нидерландах и Словении.