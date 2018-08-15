Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Реал2
Атлетико2
Футбол. Еврокубки
16.08
Кайрат
Сигма
Футбол. Еврокубки
16.08
Прогрес
Уфа
Футбол. Еврокубки
16.08
АЕК Л
Штурм
Футбол. Еврокубки
16.08
ХИК
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
16.08
Копенгаген
ЦСКА Сф
Все события
Фоторепортажи
23Греческая трагедия «Спартака» в Москве
7У Месси 34 титула. Невероятно, но он не самый крутой
22:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Мужская сборная России проиграла Болгарии в контрольном матче

Мужская сборная России по волейболу в рамках подготовки к чемпионату мира провела контрольный матч с командой Болгарии, в котором уступила в пяти партиях.

Источник: AP 2018

Самым результативным игроком в составе российской сборной стал Антон Карпухов, набравший 13 очков.

Завтра, 16 августа, команды сыграют вновь. После контрольных встреч с болгарами подопечные Сергея Шляпникова проведут очередной сбор в Новогорске, а затем отправятся в Краков на международный турнир «Мемориал Вагнера», где с 24 по 28 августа сыграют со сборными Франции, Канады и Польши.

На групповом этапе чемпионата мира в Италии и Болгарии россияне выступят в секстете С вместе с командами США, Сербии, Австралии, Туниса и Камеруна. Все матчи группы С состоятся в Бари (Италия).

 Скандал: «Медведева тренера предала, теперь на русском писать перестала?»
Самые сексуальные спортсменки по мнению мужчин. И такие гибкие!
Почему Россию могут не пустить на Олимпиаду в Токио
ЦСКА объявил об аренде полузащитника «Эвертона»
Капитан «Спартака» поделился эмоциями от вылета из ЛЧ
«Зенит» готовится совершить чудо в матче с минским «Динамо»
«Барселона» разгромила «Боку Хуниорс» и выиграла Кубок Гампера
«Реал» играет с «Атлетико» за Суперкубок УЕФА (трансляция)
Шумахера перевезли в Испанию: что с ним сейчас происходит?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь