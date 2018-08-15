Мужская сборная России проиграла Болгарии в контрольном матче

Завтра, 16 августа, команды сыграют вновь. После контрольных встреч с болгарами подопечные Сергея Шляпникова проведут очередной сбор в Новогорске, а затем отправятся в Краков на международный турнир «Мемориал Вагнера», где с 24 по 28 августа сыграют со сборными Франции, Канады и Польши.