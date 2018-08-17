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19:08 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат мира по волейболу 2022 года может пройти в России

ТАСС, 17 августа. Чемпионат мира по волейболу 2022 года среди мужских команд может пройти в России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу министр спорта Павел Колобков провел рабочую встречу с президентом Международной федерации волейбола (FIVB) Ари Гарса Фильо. Стороны обсудили вопросы развития волейбола в России и мире, а также проведения на территории нашей страны международных соревнований. В частности, речь шла о возможности организации и проведения в России чемпионата мира по волейболу среди мужских команд в 2022 году. Отмечается, что с такой инициативой выступила FIVB.

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«Надеюсь, наши ребята достойно выступят на сентябрьском чемпионате мира (в Италии и Болгарии — прим. ТАСС) и подтвердят статус одного из фаворитов турнира, — сказал Колобков. — Что касается возможности проведения в нашей стране следующего чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, то в ближайшее время нам предстоит согласовать несколько организационных вопросов, в том числе определиться с городами проведения турнира. При этом Россия обладает всей необходимой спортивной инфраструктурой для организации чемпионата мира. У нас огромное число поклонников волейбола, мы с радостью готовы принять эти соревнования».

Мужские чемпионаты мира по волейболу проводятся с 1949 года, женские — с 1952-го. СССР проводил чемпионаты мира среди мужских команд дважды (1952, 1962), среди женских — трижды (1952, 1962, 1978). Россия ни разу в своей истории не принимала чемпионаты мира по волейболу.

Чемпионат мира 2018 года среди мужских команд пройдет в Италии и Болгарии с 9 по 30 сентября, на групповом этапе россияне сыграют против сборных Австралии, Камеруна, Сербии, Туниса и США. По четыре лучшие команды из четырех групп пройдут во второй групповой этап.

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