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14:38 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанские волейболистки с победы стартовали на Азиаде-2018

Женская сборная Казахстана по волейболу одержала первую победу на Азиатских играх-2018 в Индонезии, сообщает Sports.kz.

В первом же матче была обыграна команда Китайского Тайбэя. Счет по партиям — 3:1 (25:15, 25:10, 20:25, 25:20). Далее сборную Казахстана ждут игры с Южной Кореей (21 августа), Индией (23 августа), Китаем (25 августа) и Вьетнамом (27 августа). Затем, в случае успешного преодоления группового этапа, команда сыграет в четвертьфинале.

Азиатские игры 2018 года проходят в индонезийских городах Джакарта и Палембанг. Соревнования продлятся до 2 сентября. На этом турнире Казахстан представляют 440 спортсменов в 25 олимпийских видах спорта по 37 спортивным дисциплинам.

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