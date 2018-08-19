Казахстанские волейболистки с победы стартовали на Азиаде-2018

В первом же матче была обыграна команда Китайского Тайбэя. Счет по партиям — 3:1 (25:15, 25:10, 20:25, 25:20). Далее сборную Казахстана ждут игры с Южной Кореей (21 августа), Индией (23 августа), Китаем (25 августа) и Вьетнамом (27 августа). Затем, в случае успешного преодоления группового этапа, команда сыграет в четвертьфинале.