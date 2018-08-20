Олимпийский чемпион по волейболу Мусэрский перешел в японский клуб «Сантори»

«Спешу сообщить важную для меня новость! Переговоры длиною в восемь месяцев завершились. Моя мечта поиграть в японском чемпионате осуществилась. Контракт подписан — следующие два года я буду выступать за команду «Сантори Санбёрдз», — говорится в сообщении.
«Уверен, это будет интересный и полезный опыт для меня как для спортсмена, так и для моей личности в целом», — добавил спортсмен.
На протяжении последних 13 лет Мусэрский выступал в белгородском «Белогорье». За это время он становился победителем чемпионата России, Лиги чемпионов, Кубка Европейской конфедерации волейбола и клубного чемпионата мира.
В составе сборной России спортсмен стал олимпийским чемпионом в 2012 году, а также выиграл Кубок мира, чемпионат Европы и Мировую лигу (дважды).