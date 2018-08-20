«Я выкупил контракт у “Белогорья” за свои деньги». Дмитрий Мусэрский об отъезде в Японию
Эксклюзивные подробности.
Эксклюзивные подробности.
Самый высокий волейболист мира сменил Россию на Японию и объяснил почему.
Дмитрий МУСЭРСКИЙ, родился 29 октября 1988 года в Макеевке (Донецкая область, Украина)
Начинал карьеру в харьковской «Юракадемии», с 2006 года — в «Белогорье».
Играл за молодежную сборную Украины, с 2010 года — в национальной сборной России.
Чемпион России (2013), победитель Лиги чемпионов (2014) и клубного чемпионата мира (2014) в составе «Белогорья».
Олимпийский чемпион (2012), чемпион Европы (2013), обладатель Кубка мира (2011), победитель Мировой лиги (2011, 2013), победитель Лиги наций (2018) в составе сборной России.
Самой громкой трансферной новостью в волейбольное межсезонье стал переход центрального блокирующего сборной России, олимпийского чемпиона 2012 года Дмитрия Мусэрского из «Белогорья» в японский «Сантори Сандбердз». О причинах, побудивших его принять такое решение, 29-летний волейболист рассказал «СЭ» в эксклюзивному интервью.
— Почему именно Япония?
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— У вас были другие варианты?
— Да, у меня был выбор в плане того, где продолжить карьеру. Но я просто больше хочу играть и жить в Японии. Я же общался не только с теми ребятами, которые выступали в Японии, но и с теми, кто играл в Италии, в других странах. И только после этого сделал окончательный выбор. В
— На какой срок подписан контракт?
— На два года.
— В каком качестве вас видят в команде — блокирующим или диагональным?
— В основном буду играть на позиции диагонального, но в некоторых матчах меня будут задействовать в качестве блокирующего. Во всяком случае, речь шла именно об этом.
— Это связано с особенностями тактики? Чтобы игроки к вам привыкли?
— Отчасти, да. Дело в том, что диагональному нападающему проще приспособиться к действиям пасующего и наоборот. Тут многое зависит от самого игрока. Центральному в этом плане сложнее. Но мы все профессионалы, делаем одно дело. Не думаю, что возникнут серьезные проблемы.
— У вас оставалось два года контракта с «Белогорьем». Как решили этот вопрос?
— Я выкупил у клуба контракт за свои собственные деньги.
— Спортивный директор «Белогорья» Тарас Хтей сообщил, что именно белгородский клуб помог вам в поиске новой команды.
— Честно говоря, это удивительно и смешно! Тарас слукавил, когда рассказал об этом.
— Когда вы решили покинуть «Белогорье»?
— Решение было принято в середине прошедшего сезона, зимой. Но мысли такие появлялись и до этого. Но думал, что все образуется и поменяется. А зимой я уже точно знал, что в клубе не останусь.
— Это было связано с тем, что в прошлом сезоне в клубе творилась чехарда?
— Не хотел бы выделять
Уношу с собой все хорошие воспоминания. И хочу сказать, что в другом российском клубе я себя не видел. Мне нужно идти дальше, и я знаю, куда.
— Когда присоединитесь к новому клубу — после чемпионата мира?
— Да. Примерно
— Хватит времени, чтобы сыграться с партнерами?
— Чемпионат длинный. Общий язык найдем. Времени достаточно.
— Ваш переезд в Японию
— Не думаю. Сейчас нашей команде предстоит чемпионат мира. А до нового сезона сборных еще далеко. Я не привык загадывать на долгий срок, предпочитаю решать задачи поэтапно.
— То есть вы продолжите играть за сборную России?
— Обязательно. Я всегда готов играть за национальную команду, если чувствую, что могу принести ей пользу и мое физическое состояние позволяет. И всегда это подчеркивал. Только не всегда мои слова воспринимались адекватно, как в прошлом году, например.
— Действительно, тогда казалось, что вы заявили об отказе от игры за сборную
— Я же говорю, что не все мои слова воспринимаются так, как я это пытаюсь донести. Да, у меня были сомнения насчет того, смогу ли я быть полезен сборной России в том состоянии. Я же прекрасно чувствую свое состояние и понимаю, готов ли выдать максимум или нет. При этом я не мог навязываться, но желание играть на высоком уровне было огромным. К счастью, Сергей Константинович вызвал меня в сборную, мы откровенно поговорили, поняли друг друга и приступили к совместной работе. Никаких проблем не возникало и не возникает, и мне это нравится.
— Эта работа привела к победе в Лиге наций.
— Ее выиграла команда.
Тренерский штаб проделал потрясающую работу по строительству новой сборной. Это сложный процесс, и я очень рад, что мы победили в первом же крупном турнире.
Хотя начало было не самым впечатляющим, но мы шли вперед шаг за шагом, и вот результат. За сборную я готов играть всегда.
АНДРЕЙ ШИТИХИН