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17:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Я выкупил контракт у “Белогорья” за свои деньги». Дмитрий Мусэрский об отъезде в Японию

Эксклюзивные подробности.

Источник: Спорт-Экспресс

Самый высокий волейболист мира сменил Россию на Японию и объяснил почему.

Дмитрий МУСЭРСКИЙ, родился 29 октября 1988 года в Макеевке (Донецкая область, Украина)
Начинал карьеру в харьковской «Юракадемии», с 2006 года — в «Белогорье».
Играл за молодежную сборную Украины, с 2010 года — в национальной сборной России.
Чемпион России (2013), победитель Лиги чемпионов (2014) и клубного чемпионата мира (2014) в составе «Белогорья».

Олимпийский чемпион (2012), чемпион Европы (2013), обладатель Кубка мира (2011), победитель Мировой лиги (2011, 2013), победитель Лиги наций (2018) в составе сборной России.

Самой громкой трансферной новостью в волейбольное межсезонье стал переход центрального блокирующего сборной России, олимпийского чемпиона 2012 года Дмитрия Мусэрского из «Белогорья» в японский «Сантори Сандбердз». О причинах, побудивших его принять такое решение, 29-летний волейболист рассказал «СЭ» в эксклюзивному интервью.

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Я ДЕЛАЮ ШАГ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ, КАК И ВО ВРЕМЯ ПЕРЕЕЗДА С УКРАИНЫ В РОССИЮ

— Почему именно Япония?

— Давным-давно я впервые попал в Японию, когда мы играли там Кубок мира. И сразу влюбился в эту страну. После этого я бывал в Японии много раз, и мое первое впечатление не поменялось, а менталитет жителей мне импонирует. Всегда с радостью ездил туда или на турниры, или просто с туристическими целями. Об организации волейбольного чемпионата, отношении к игрокам клубов и болельщиков я много расспрашивал тех ребят, которые там играли. Можно сказать, что я реализовал свою давнюю мечту о том, чтобы однажды выступать в местном чемпионате. Для меня это будет интересный опыт. Мне хочется узнать, как работает эта «кухня».

— У вас были другие варианты?

— Да, у меня был выбор в плане того, где продолжить карьеру. Но я просто больше хочу играть и жить в Японии. Я же общался не только с теми ребятами, которые выступали в Японии, но и с теми, кто играл в Италии, в других странах. И только после этого сделал окончательный выбор. В каком-то роде это шаг в неизвестность. И если его делать, то туда, куда больше хочется. В свое время я переезжал с Украины в Россию, и тоже делал такой шаг. Хоть и говорим на одном языке, но все же другая страна, другие традиции. Я сделал этот шаг и ни разу не пожалел.

— На какой срок подписан контракт?

— На два года.

— В каком качестве вас видят в команде — блокирующим или диагональным?

— В основном буду играть на позиции диагонального, но в некоторых матчах меня будут задействовать в качестве блокирующего. Во всяком случае, речь шла именно об этом.

— Это связано с особенностями тактики? Чтобы игроки к вам привыкли?

— Отчасти, да. Дело в том, что диагональному нападающему проще приспособиться к действиям пасующего и наоборот. Тут многое зависит от самого игрока. Центральному в этом плане сложнее. Но мы все профессионалы, делаем одно дело. Не думаю, что возникнут серьезные проблемы.

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УЙТИ ИЗ «БЕЛОГОРЬЯ» РЕШИЛ ЗИМОЙ

— У вас оставалось два года контракта с «Белогорьем». Как решили этот вопрос?

— Я выкупил у клуба контракт за свои собственные деньги.

— Спортивный директор «Белогорья» Тарас Хтей сообщил, что именно белгородский клуб помог вам в поиске новой команды.

— Честно говоря, это удивительно и смешно! Тарас слукавил, когда рассказал об этом.

— Когда вы решили покинуть «Белогорье»?

— Решение было принято в середине прошедшего сезона, зимой. Но мысли такие появлялись и до этого. Но думал, что все образуется и поменяется. А зимой я уже точно знал, что в клубе не останусь.

— Это было связано с тем, что в прошлом сезоне в клубе творилась чехарда?

— Не хотел бы выделять что-то конкретно. Тут совокупность факторов. Но с результатами «Белогорья» это никак не связано. За 13 лет в клубе мы переживали и взлеты, и падения. Дело не в этом. В моем сердце «Белогорье» навсегда. В этом клубе я сформировался, как волейболист, достиг результатов, которыми можно гордиться. Но сейчас я почувствовал, что необходимы перемены.

Уношу с собой все хорошие воспоминания. И хочу сказать, что в другом российском клубе я себя не видел. Мне нужно идти дальше, и я знаю, куда.

— Когда присоединитесь к новому клубу — после чемпионата мира?

— Да. Примерно 14—15 октября. А уже 26 октября предстоит первый матч.

— Хватит времени, чтобы сыграться с партнерами?

— Чемпионат длинный. Общий язык найдем. Времени достаточно.

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ЗА СБОРНУЮ ГОТОВ ИГРАТЬ ВСЕГДА

— Ваш переезд в Японию как-то может сказаться на игре за сборную России?

— Не думаю. Сейчас нашей команде предстоит чемпионат мира. А до нового сезона сборных еще далеко. Я не привык загадывать на долгий срок, предпочитаю решать задачи поэтапно.

— То есть вы продолжите играть за сборную России?

— Обязательно. Я всегда готов играть за национальную команду, если чувствую, что могу принести ей пользу и мое физическое состояние позволяет. И всегда это подчеркивал. Только не всегда мои слова воспринимались адекватно, как в прошлом году, например.

— Действительно, тогда казалось, что вы заявили об отказе от игры за сборную из-за назначения Сергея Шляпникова. Сейчас все вопросы решены?

— Я же говорю, что не все мои слова воспринимаются так, как я это пытаюсь донести. Да, у меня были сомнения насчет того, смогу ли я быть полезен сборной России в том состоянии. Я же прекрасно чувствую свое состояние и понимаю, готов ли выдать максимум или нет. При этом я не мог навязываться, но желание играть на высоком уровне было огромным. К счастью, Сергей Константинович вызвал меня в сборную, мы откровенно поговорили, поняли друг друга и приступили к совместной работе. Никаких проблем не возникало и не возникает, и мне это нравится.

— Эта работа привела к победе в Лиге наций.

— Ее выиграла команда.

Тренерский штаб проделал потрясающую работу по строительству новой сборной. Это сложный процесс, и я очень рад, что мы победили в первом же крупном турнире.

Хотя начало было не самым впечатляющим, но мы шли вперед шаг за шагом, и вот результат. За сборную я готов играть всегда.

АНДРЕЙ ШИТИХИН

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