«Я выкупил контракт у “Белогорья” за свои деньги». Дмитрий Мусэрский об отъезде в Японию

Источник: Спорт-Экспресс

Самый высокий волейболист мира сменил Россию на Японию и объяснил почему.

Дмитрий МУСЭРСКИЙ, родился 29 октября 1988 года в Макеевке (Донецкая область, Украина)

Начинал карьеру в харьковской «Юракадемии», с 2006 года — в «Белогорье».

Играл за молодежную сборную Украины, с 2010 года — в национальной сборной России.

Чемпион России (2013), победитель Лиги чемпионов (2014) и клубного чемпионата мира (2014) в составе «Белогорья».

Олимпийский чемпион (2012), чемпион Европы (2013), обладатель Кубка мира (2011), победитель Мировой лиги (2011, 2013), победитель Лиги наций (2018) в составе сборной России.

Самой громкой трансферной новостью в волейбольное межсезонье стал переход центрального блокирующего сборной России, олимпийского чемпиона 2012 года Дмитрия Мусэрского из «Белогорья» в японский «Сантори Сандбердз». О причинах, побудивших его принять такое решение, 29-летний волейболист рассказал «СЭ» в эксклюзивному интервью.

Я ДЕЛАЮ ШАГ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ, КАК И ВО ВРЕМЯ ПЕРЕЕЗДА С УКРАИНЫ В РОССИЮ

— Почему именно Япония?

— Давным-давно я впервые попал в Японию, когда мы играли там Кубок мира. И сразу влюбился в эту страну. После этого я бывал в Японии много раз, и мое первое впечатление не поменялось, а менталитет жителей мне импонирует. Всегда с радостью ездил туда или на турниры, или просто с туристическими целями. Об организации волейбольного чемпионата, отношении к игрокам клубов и болельщиков я много расспрашивал тех ребят, которые там играли. Можно сказать, что я реализовал свою давнюю мечту о том, чтобы однажды выступать в местном чемпионате. Для меня это будет интересный опыт. Мне хочется узнать, как работает эта «кухня».

— У вас были другие варианты?

— Да, у меня был выбор в плане того, где продолжить карьеру. Но я просто больше хочу играть и жить в Японии. Я же общался не только с теми ребятами, которые выступали в Японии, но и с теми, кто играл в Италии, в других странах. И только после этого сделал окончательный выбор. В каком-то роде это шаг в неизвестность. И если его делать, то туда, куда больше хочется. В свое время я переезжал с Украины в Россию, и тоже делал такой шаг. Хоть и говорим на одном языке, но все же другая страна, другие традиции. Я сделал этот шаг и ни разу не пожалел.

— На какой срок подписан контракт?

— На два года.

— В каком качестве вас видят в команде — блокирующим или диагональным?

— В основном буду играть на позиции диагонального, но в некоторых матчах меня будут задействовать в качестве блокирующего. Во всяком случае, речь шла именно об этом.

— Это связано с особенностями тактики? Чтобы игроки к вам привыкли?

— Отчасти, да. Дело в том, что диагональному нападающему проще приспособиться к действиям пасующего и наоборот. Тут многое зависит от самого игрока. Центральному в этом плане сложнее. Но мы все профессионалы, делаем одно дело. Не думаю, что возникнут серьезные проблемы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmsKPwRBc2D/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmsKPwRBc2D/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Спешу сообщить важную для меня новость! Переговоры длиною в 8 месяцев завершились... Моя мечта поиграть в японском чемпионате осуществилась. Контракт подписан. Следующие два года я буду выступать за команду «Suntory Sunbirds»! . Уверен, это будет интересный и полезный опыт для меня как для спортсмена, так и для моей личности в целом!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/dmitriy_muserskiy/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Мусэрский Д. ? Muserskiy D.</a> (@dmitriy_muserskiy) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-20T06:05:20+00:00">19 Авг 2018 в 11:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

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УЙТИ ИЗ «БЕЛОГОРЬЯ» РЕШИЛ ЗИМОЙ

— У вас оставалось два года контракта с «Белогорьем». Как решили этот вопрос?

— Я выкупил у клуба контракт за свои собственные деньги.

— Спортивный директор «Белогорья» Тарас Хтей сообщил, что именно белгородский клуб помог вам в поиске новой команды.

— Честно говоря, это удивительно и смешно! Тарас слукавил, когда рассказал об этом.

— Когда вы решили покинуть «Белогорье»?

— Решение было принято в середине прошедшего сезона, зимой. Но мысли такие появлялись и до этого. Но думал, что все образуется и поменяется. А зимой я уже точно знал, что в клубе не останусь.

— Это было связано с тем, что в прошлом сезоне в клубе творилась чехарда?

— Не хотел бы выделять что-то конкретно. Тут совокупность факторов. Но с результатами «Белогорья» это никак не связано. За 13 лет в клубе мы переживали и взлеты, и падения. Дело не в этом. В моем сердце «Белогорье» навсегда. В этом клубе я сформировался, как волейболист, достиг результатов, которыми можно гордиться. Но сейчас я почувствовал, что необходимы перемены.

Уношу с собой все хорошие воспоминания. И хочу сказать, что в другом российском клубе я себя не видел. Мне нужно идти дальше, и я знаю, куда.

— Когда присоединитесь к новому клубу — после чемпионата мира?

— Да. Примерно 14—15 октября . А уже 26 октября предстоит первый матч.

— Хватит времени, чтобы сыграться с партнерами?

— Чемпионат длинный. Общий язык найдем. Времени достаточно.

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ЗА СБОРНУЮ ГОТОВ ИГРАТЬ ВСЕГДА

— Ваш переезд в Японию как-то может сказаться на игре за сборную России?

— Не думаю. Сейчас нашей команде предстоит чемпионат мира. А до нового сезона сборных еще далеко. Я не привык загадывать на долгий срок, предпочитаю решать задачи поэтапно.

— То есть вы продолжите играть за сборную России?

— Обязательно. Я всегда готов играть за национальную команду, если чувствую, что могу принести ей пользу и мое физическое состояние позволяет. И всегда это подчеркивал. Только не всегда мои слова воспринимались адекватно, как в прошлом году, например.

— Действительно, тогда казалось, что вы заявили об отказе от игры за сборную из-за назначения Сергея Шляпникова. Сейчас все вопросы решены?

— Я же говорю, что не все мои слова воспринимаются так, как я это пытаюсь донести. Да, у меня были сомнения насчет того, смогу ли я быть полезен сборной России в том состоянии. Я же прекрасно чувствую свое состояние и понимаю, готов ли выдать максимум или нет. При этом я не мог навязываться, но желание играть на высоком уровне было огромным. К счастью, Сергей Константинович вызвал меня в сборную, мы откровенно поговорили, поняли друг друга и приступили к совместной работе. Никаких проблем не возникало и не возникает, и мне это нравится.

— Эта работа привела к победе в Лиге наций.

— Ее выиграла команда.

Тренерский штаб проделал потрясающую работу по строительству новой сборной. Это сложный процесс, и я очень рад, что мы победили в первом же крупном турнире.

Хотя начало было не самым впечатляющим, но мы шли вперед шаг за шагом, и вот результат. За сборную я готов играть всегда.