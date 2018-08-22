Белорусские волейболисты победили Грузию в отборочном матче к ЧЕ-2019

Домашний матч в группе Е для команды главного тренера Виктора Бекши стал заключительным. Мужская команда Грузии не относится к лидерам в квалификации. Белорусы уверенно, за счет подачи и надежного блока, контролировали ход матча и добились успеха. Самыми результативными игроками в нашей команде стали Артур Удрис (15 очков) и Павел Куклинский (14 очков).

На старте квалификации наши волейболисты добились также побед над Норвегией (3:1) и Испанией (3:2).

Турнирное положение в группе Е: Беларусь — 8 очков (3 матча), Испания — 4 (2), Норвегия — 3 (2), Грузия — 0 (3). Победитель группы выйдет в финальную часть чемпионата Европы, которую в сентябре 2019 года примут Франция, Словения, Бельгия и Нидерланды.