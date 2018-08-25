Российские волейболистки обыграли Азербайджан на Gloria Cup
Женская сборная России по волейболу одержала вторую победу на международном турнире Gloria Cup, который проходит в Белеке (Турция).
Женская сборная России по волейболу одержала вторую победу на международном турнире Gloria Cup, который проходит в Белеке (Турция).
В третьем туре соревнований подопечные Вадима Панкова в трёх партиях обыграли команду Азербайджана со счётом 3:0 (25:21, 25:20, 25:18). Ранее россиянки взяли верх над итальянскими волейболистками (3:1) и уступили турецкой команде (1:3).
Сборная Азербайджана потерпела второе поражение на турнире.
Во втором матче игрового дня позднее встретятся команды Турции и Италии.
Добавим, что все четыре
Волейбол. Женщины. Международный турнир Gloria Cup. Белек, Турция.
Россия — Азербайджан — 3:0 (25:21, 25:20, 25:18).