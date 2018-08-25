Российские волейболистки обыграли Азербайджан на Gloria Cup

В третьем туре соревнований подопечные Вадима Панкова в трёх партиях обыграли команду Азербайджана со счётом 3:0 (25:21, 25:20, 25:18). Ранее россиянки взяли верх над итальянскими волейболистками (3:1) и уступили турецкой команде (1:3).