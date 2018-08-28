Главный тренер «Минчанки» пообещал сбрить усы, если команда улучшит результат

Источник: Комсомольская правда

В прошлом году волейбольный клуб «Минчанка» сенсационно дошла до финала Кубка ЕКВ — в суверенной истории такого не случалось. По пути к решающему матчу «Минчанка», укомплектованная исключительно доморощенными волейболистками, обыграла клубы, чьи бюджеты в разы больше.

Новый сезон будет как никогда насыщенным. «Минчанка» будет выступать в Открытом чемпионате России, этапах Кубка России, Лиге чемпионов, 8 сентября на «Чижовка-Арене» пройдет международный турнир.

Пока же до старта сезона волейболистки смогли получить новые эмоции. «Минчанка» объявила о партнерстве с сетью косметики и парфюмерии. Презентация сотрудничества и пресс-конференция с участием главного тренера и волейболисток столичного клуба. Были анонсированы планы по дальнейшему сотрудничеству, которые включают в себя активности с аудиторией на домашних матчах ВК «Минск», акции и конкурсы вне матчевых событий.

— Очень приятно, что наши успехи не прошли незамеченными. Мы находимся в начале большое пути, «Минчанку» ждет интересный сезон, будем рады видеть наших новых друзей из «Космо» и всех болельщиков на трибунах во время матчей, — отметил главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров.

Источник: Комсомольская правда