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12:04 (мск), источник: ТАСС

Кубинский волейболист «Зенита» Камехо получил российский паспорт

ТАСС, 29 августа. Кубинскому волейболисту санкт-петербургского «Зенита» Ореолю Камехо выдан российский паспорт. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник: РИА "Новости"

В июне текущего года Камехо получил российское гражданство. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован на официальном портале правовой информации. Позднее игрок сообщил ТАСС о своем желании выступать за сборную России.

Камехо до перехода в «Зенит» играл в Бразилии, Южной Корее и Катаре. В России он известен по выступлению за новосибирской «Локомотив» (2013−2015). Со сборной Кубы он становился обладателем Кубка Америки (2008), а также бронзовым призером чемпионата Северной и Центральной Америки (2007), Панамериканских игр (2007) и Кубка Америки (2005, 2007). На клубном уровне он стал серебряным призером чемпионата Бразилии (2012), чемпионата России (сезон-2013/14), чемпионата мира среди клубных команд (2013).

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