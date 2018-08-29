Кубинский волейболист «Зенита» Камехо получил российский паспорт

В июне текущего года Камехо получил российское гражданство. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован на официальном портале правовой информации. Позднее игрок сообщил ТАСС о своем желании выступать за сборную России.

Камехо до перехода в «Зенит» играл в Бразилии, Южной Корее и Катаре. В России он известен по выступлению за новосибирской «Локомотив» (2013−2015). Со сборной Кубы он становился обладателем Кубка Америки (2008), а также бронзовым призером чемпионата Северной и Центральной Америки (2007), Панамериканских игр (2007) и Кубка Америки (2005, 2007). На клубном уровне он стал серебряным призером чемпионата Бразилии (2012), чемпионата России (сезон-2013/14), чемпионата мира среди клубных команд (2013).