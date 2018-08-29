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17:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Стала известна расширенная заявка мужской сборной России по волейболу на ЧМ-2018

Стала известна расширенная заявка мужской сборной России на чемпионат мира по волейболу 2018 года, сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола.

Источник: РИА "Новости"

Состав сборной России (расширенная заявка).

связующие — Александр Бутько, Сергей Гранкин, Дмитрий Ковалев, Игорь Кобзарь.

диагональные — Максим Михайлов, Виктор Полетаев, Павел Круглов, Константин Бакун.

блокирующие — Илья Власов, Артем Вольвич, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский, Игорь Филиппов.

доигровщики — Юрий Бережко, Дмитрий Волков, Антон Карпухов, Егор Клюка, Кирилл Урсов, Алексей Родичев.

либеро — Алексей Кабешов, Алексей Вербов, Александр Соколов.

Находящиеся в заявке Круглов, Карпухов и Клюка травмированы, но могут восстановиться. Урсов ранее не был заигран за сборную на официальных турнирах.

Мужской чемпионат мира по волейболу пройдёт 9—30 сентября в Болгарии и Италии. В окончательную заявку войдут 14 игроков.

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