Стала известна расширенная заявка мужской сборной России по волейболу на ЧМ-2018
Стала известна расширенная заявка мужской сборной России на чемпионат мира по волейболу 2018 года, сообщает
Стала известна расширенная заявка мужской сборной России на чемпионат мира по волейболу 2018 года, сообщает
Состав сборной России (расширенная заявка).
связующие — Александр Бутько, Сергей Гранкин, Дмитрий Ковалев, Игорь Кобзарь.
диагональные — Максим Михайлов, Виктор Полетаев, Павел Круглов, Константин Бакун.
блокирующие — Илья Власов, Артем Вольвич, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский, Игорь Филиппов.
доигровщики — Юрий Бережко, Дмитрий Волков, Антон Карпухов, Егор Клюка, Кирилл Урсов, Алексей Родичев.
либеро — Алексей Кабешов, Алексей Вербов, Александр Соколов.
Находящиеся в заявке Круглов, Карпухов и Клюка травмированы, но могут восстановиться. Урсов ранее не был заигран за сборную на официальных турнирах.
Мужской чемпионат мира по волейболу пройдёт