Волейболисты казанского «Зенита» победили в международном турнире в Минске

Источник: РИА "Новости"

В решающем матче за первое место один из лучших клубов мира переиграл в четырех партиях минский «Строитель» — 3:1 (28:26, 23:25, 25:19, 26:24). Победитель волейбольной Лиги чемпионов последних четырех лет, десятикратный чемпион России приехал на турнир без ряда ведущих игроков, которые задействованы в подготовке национальных сборных России, США и Франции к чемпионату мира. Однако состав белорусский тренер казанцев Владимир Алекно привез боеспособный. Волейболисты «Строителя» оказали упорное сопротивление, но уступили в четырех партиях.

Казанский «Зенит» в третий раз стал победителем турнира памяти Льва Чайлытко. Ранее российский клуб добивался успеха в 2010 и 2014 годах. Третье место в соревнованиях заняли игроки московского МГТУ, которые обыграли МАПИД со счетом 3:1. Организаторы турнира кроме соревновательной части провели для гостей экскурсию в музей Великой Отечественной войны.