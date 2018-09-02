Белорусские волейболисты проиграли Италии на старте ЧЕ в Албании

На предварительной стадии турнира команда под руководством Натальи Мелянюк выступает в группе I в Дурресе. В прошедшем матче белоруски не справились с подачей итальянок, которые также преуспели на блоке. Исправить ситуацию белорусская команда попыталась в нападении, но Вера Костючик, Анна Гришкевич и Алина Егорова лишь в третьей партии смогли перехватить инициативу. Наиболее результативным игроком прошедшего матча стала Алессиа Популини (19 очков). В белорусской команде лучшей стала Вера Костючик (13 баллов).

В группе I молодежная сборная Беларуси сыграет с Албанией (2 сентября), Нидерландами (3 сентября), Польшей (5 сентября) и Болгарией (6 сентября). В группе II выступают команды России, Франции, Турции, Словакии, Сербии и Германии. По две лучшие команды выйдут в полуфинал турнира.