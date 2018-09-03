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18:43 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские волейболистки (U-19) одержали вторую победу на ЧЕ в Албании

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки (U-19) одержали вторую победу на проходящем в Албании молодежном чемпионате Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В третьем туре в группе I подопечные Натальи Мелянюк в трех партиях обыграли соперниц из Нидерландов — 3:0 (25:16, 25:22, 26:24). Белоруски уверенно сыграли на подаче, заработав 9 эйсов. Один из лучших матчей на турнире провела нападающая «Минчанки» Анна Гришкевич, которая отметилась четырьмя результативными блоками и проявила свои лучшие качества в нападении, набрав в итоге 17 очков. Ранее, во втором туре, молодежная сборная Беларуси обыграла Албанию — 3:0.

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После трех сыгранных матчей белорусские волейболистки занимают второе место в своей группе. Команда Натальи Мелянюк на континентальном первенстве встретится с Польшей (5 сентября) и Болгарией (6 сентября). В группе II выступают команды России, Франции, Турции, Словакии, Сербии и Германии. По две лучшие команды выйдут в полуфинал турнира.

На прошлом континентальном форуме в 2016 году белоруски заняли 11-е место, выступая командой на два года младше остальных участников. В юниорском возрасте (до 17 лет) этот состав сборной Беларуси является бронзовым призером чемпионата Европы-2017, серебряным призером Европейского юношеского фестиваля в Дьере и участником чемпионата мира в Аргентине, где команда заняла девятое место.

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