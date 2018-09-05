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11:12 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Холомина признана новичком года в Мировом туре по пляжному волейболу

ТАСС, 5 сентября. Россиянка Светлана Холомина получила награду Мирового тура по пляжному волейболу в номинации «Новичок года» по итогам сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

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20-летняя россиянка разделила награду с латвийской волейболисткой Тиной Граудиней.

Холомина выступает в паре с Надеждой Макрогузовой. Россиянки в прошедшем сезоне одержали победу на этапе Мирового тура в Анапе. Всего они выступили на 11 этапах, выиграв 28 матчей при 19 поражениях. Холомина и Макрогузова выиграли $54320 в качестве призовых.

Россиянки занимают 14-е место в мировом рейтинге FIVB. Макрогузова и Холомина являются двукратными чемпионками Европы по пляжному волейболу среди игроков не старше 22 лет (2017, 2018). В прошедшем сезоне в финале турнира россиянки обыграли латвийских волейболисток Граудиню и Анастасию Кравченюк. Ранее новичком года в Мировом туре у мужчин был признан россиянин Игорь Величко, выступающий в паре с Олегом Стояновским.

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