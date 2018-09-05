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19:45 (мск), источник: БЕЛТА

Женская сборная Беларуси по волейболу (U-19) уступила Польше на ЧЕ в Албании

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по волейболу (U-19) уступила Польше со счетом 0:3 (23:25, 15:25, 19:25) на чемпионате Европы, который проходит в Албании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Один из ключевых матчей на континентальном форуме для белорусской команды сложился неудачно. Соперницы неплохо разобрали тактику нашей команды и блоком постарались закрыть основные направления атаки Анны Гришкевич и Веры Костючик. Не сработали игроки и третьей зоны в команде Натальи Мелянюк. В итоге самой результативной в белорусской команде стала Алина Егорова — 11 очков, у Анны Гришкевич — 10 баллов. В матче с Польшей белорусская «молодежка» не смогла поставить ни одного результативного блока, в то время как польки в этом компоненте имеют 10 очков.

Поражение в трех партиях усложнило задачу команды под руководством Натальи Мелянюк занять второе место и выйти в полуфинал чемпионата Европы, куда отберутся две лучшие сборные из группы I.

Турнирное положение: Италия — 9 очков (3 матча), Польша — 9 (4), Нидерланды — 6 (3), Беларусь — 6 (4), Болгария — 0 (3), Албания — 0 (3). В заключительном туре групповой стадии 6 сентября сыграют Болгария — Беларусь (16.00), Италия — Албания (18.30), Польша — Нидерланды (21.00).

В группе II участие в полуфинале обеспечила себе молодежная сборная России, на вторую путевку претендуют Сербия, Германия и Турция.

На прошлом континентальном форуме в 2016 году белоруски заняли 11-е место, выступая командой на два года младше остальных участников. В юниорском возрасте (до 17 лет) этот состав сборной Беларуси является бронзовым призером чемпионата Европы-2017, серебряным призером Европейского юношеского фестиваля в Дьере и участником чемпионата мира в Аргентине, где команда заняла девятое место.

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