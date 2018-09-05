Женская сборная Беларуси по волейболу (U-19) уступила Польше на ЧЕ в Албании

Один из ключевых матчей на континентальном форуме для белорусской команды сложился неудачно. Соперницы неплохо разобрали тактику нашей команды и блоком постарались закрыть основные направления атаки Анны Гришкевич и Веры Костючик. Не сработали игроки и третьей зоны в команде Натальи Мелянюк. В итоге самой результативной в белорусской команде стала Алина Егорова — 11 очков, у Анны Гришкевич — 10 баллов. В матче с Польшей белорусская «молодежка» не смогла поставить ни одного результативного блока, в то время как польки в этом компоненте имеют 10 очков.

Поражение в трех партиях усложнило задачу команды под руководством Натальи Мелянюк занять второе место и выйти в полуфинал чемпионата Европы, куда отберутся две лучшие сборные из группы I.

Турнирное положение: Италия — 9 очков (3 матча), Польша — 9 (4), Нидерланды — 6 (3), Беларусь — 6 (4), Болгария — 0 (3), Албания — 0 (3). В заключительном туре групповой стадии 6 сентября сыграют Болгария — Беларусь (16.00), Италия — Албания (18.30), Польша — Нидерланды (21.00).

В группе II участие в полуфинале обеспечила себе молодежная сборная России, на вторую путевку претендуют Сербия, Германия и Турция.