«Минчанка» выиграла международный турнир в Беларуси

Источник: РИА "Новости"

В третий заключительный день соревнований «Локомотив» на тай-брейке обыграл «Сахалин» со счётом 3:2 (25:16, 19:25, 22:25, 25:22, 15:9), а «Минчанка» взяла верх над командой из Казахстана «Иртыш-Казхром» со счётом 3:1 (25:22, 25:16, 25:27, 25:21).

Белорусские волейболистки одержали победы во всех трёх проведённых матчах и выиграли домашний турнир. «Локомотив» благодаря победе над «Сахалином» занял второе место. В активе калининградской команды две победы в трёх матчах. «Сахалин» с одной победой остался на третьем месте. «Иртыш-Казхром» потерпел три поражения.