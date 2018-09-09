«Минчанка» выиграла международный турнир в Беларуси

В третий заключительный день соревнований «Локомотив» на тай-брейке обыграл «Сахалин» со счётом 3:2 (25:16, 19:25, 22:25, 25:22, 15:9), а «Минчанка» взяла верх над командой из Казахстана «Иртыш-Казхром» со счётом 3:1 (25:22, 25:16, 25:27, 25:21).
Белорусские волейболистки одержали победы во всех трёх проведённых матчах и выиграли домашний турнир. «Локомотив» благодаря победе над «Сахалином» занял второе место. В активе калининградской команды две победы в трёх матчах. «Сахалин» с одной победой остался на третьем месте. «Иртыш-Казхром» потерпел три поражения.
По итогам плей-офф «Сахалин» занял седьмое место в Суперлиге. «Локомотив» и «Минчанка» были включены в состав участников российской Суперлиги на сезон-2018/19.