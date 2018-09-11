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13:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Заречье-Одинцово» подписало контракт с диагональной Смирновой

Подмосковное «Заречье-Одинцово» объявило о подписании контракта с диагональной Ксенией Смирновой, сообщает официальный сайт Волейбольного центра Московской области.

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Ранее 20-летняя волейболистка выступала за московский «Луч».

В составе «Заречья-Одинцово» Ксения будет выступать под седьмым номером.

Смирнова в составе юниорской сборной России становилась победителем чемпионата Европы U18 в 2015 году. В 2017 года вместе с молодёжной сборной страны она стала серебряным призёром чемпионата мира U20.

Ранее подмосковный клуб подписал контракты со связующими Ольгой Ефимовой и Натальей Непомнящих и либеро Евгенией Баяндиной.

Подопечные Вадима Панкова заняли пятое место в минувшем розыгрыше женской Суперлиги.

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