«Заречье-Одинцово» подписало контракт с диагональной Смирновой
Подмосковное «Заречье-Одинцово» объявило о подписании контракта с диагональной Ксенией Смирновой, сообщает официальный сайт Волейбольного центра Московской области.
Подмосковное «Заречье-Одинцово» объявило о подписании контракта с диагональной Ксенией Смирновой, сообщает официальный сайт Волейбольного центра Московской области.
Ранее 20-летняя волейболистка выступала за московский «Луч».
В составе «Заречья-Одинцово» Ксения будет выступать под седьмым номером.
Смирнова в составе юниорской сборной России становилась победителем чемпионата Европы U18 в 2015 году. В 2017 года вместе с молодёжной сборной страны она стала серебряным призёром чемпионата мира U20.
Ранее подмосковный клуб подписал контракты со связующими Ольгой Ефимовой и Натальей Непомнящих и либеро Евгенией Баяндиной.
Подопечные Вадима Панкова заняли пятое место в минувшем розыгрыше женской Суперлиги.