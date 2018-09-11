«Заречье-Одинцово» подписало контракт с диагональной Смирновой

В составе «Заречья-Одинцово» Ксения будет выступать под седьмым номером.

Смирнова в составе юниорской сборной России становилась победителем чемпионата Европы U18 в 2015 году. В 2017 года вместе с молодёжной сборной страны она стала серебряным призёром чемпионата мира U20.