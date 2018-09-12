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14:04 (мск), источник: Матч ТВ

Алексей Вербов: К вручению футболистам званий ЗМС отношусь абсолютно спокойно и не ревностно

Либеро сборной России по волейболу Алексей Вербов прокомментировал резонансное заявление Екатерины Гамовой.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, что после выхода футбольной сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018, Гамова в Instagram написала следующее:

 — Кому-то чтобы получить звание ЗМС нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в ¼ финала!

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— Алексей, после чемпионата мира по футболу мнение Екатерины Гамовой вызвало большой резонанс. Как вы думаете, стоит ли ожидать, что волейболисты получат звание ЗМС, если попадут в тройку сильнейших на мировом первенстве?

— А зачем мне об этом думать? Есть положение о присвоении званий, а соответствующее решение принимает Министерство спорта. Я знаю, что есть поправка, согласно которой футболисты получили звание «Заслуженных мастеров спорта». Это интересный вопрос, но я думаю, что его лучше задать Павлу Колобкову. Екатерина Гамова же говорила о том, что не всех игроков сборной, хоть они и стали чемпионами мира, наградили званием ЗМС, потому что некоторые из них не провели достаточное количество времени на площадке. Может быть, в этом и кроется ответ на вопрос. Не исключу, что данная тема стала бы актуальной, если бы женской сборной задним числом раздали «Заслуженных мастеров спорта». Но, судя по всему, звание чемпиона мира в волейболе не всем гарантирует получение ЗМС (улыбается).

— И это при том, что волейболисты приучили болельщиков к большим победам, чего нельзя сказать о футболистах…

— Я отношусь к этому абсолютно спокойно и не ревностно, хоть и вокруг данной темы подняли шумиху. Мы разговаривали с Екатериной. Она сказала, что у нее не было цели раздуть скандал.

Но я понимаю, что журналистам это, конечно, нравится. Они сразу подхватили тему. Я также не согласен с тем, что звание ЗМС дали всей сборной России. Некоторые футболисты даже на поле не выходили, но были награждены. В команде есть люди, которых реально стоило бы отметить. Например, тот же Игорь Акинфеев, Артем Дзюба, Станислав Черчесов, Сергей Игнашевич, Денис Черышев, Марио Фернандес и ряд других игроков, которые провели все матчи ЧМ. Их можно было бы отметить исходя из поправки «за существенный вклад в сплочение нации». Или можно было оценить этот вклад по-другому, есть же и другие награды. К примеру, нас награждали орденом «За заслуги перед Отечеством» после Олимпийских игр. Я думаю, что неплохо бы собраться руководителям Министерства спорта и обсудить, что делать дальше с этими званиями. По сути, нигде в мире их вообще нет.

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