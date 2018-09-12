Алексей Вербов: К вручению футболистам званий ЗМС отношусь абсолютно спокойно и не ревностно
Либеро сборной России по волейболу Алексей Вербов прокомментировал резонансное заявление Екатерины Гамовой.
Либеро сборной России по волейболу Алексей Вербов прокомментировал резонансное заявление Екатерины Гамовой.
Напомним, что после выхода футбольной сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018, Гамова в Instagram написала следующее:
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— Алексей, после чемпионата мира по футболу мнение Екатерины Гамовой вызвало большой резонанс. Как вы думаете, стоит ли ожидать, что волейболисты получат звание ЗМС, если попадут в тройку сильнейших на мировом первенстве?
— А зачем мне об этом думать? Есть положение о присвоении званий, а соответствующее решение принимает Министерство спорта. Я знаю, что есть поправка, согласно которой футболисты получили звание «Заслуженных мастеров спорта». Это интересный вопрос, но я думаю, что его лучше задать Павлу Колобкову. Екатерина Гамова же говорила о том, что не всех игроков сборной, хоть они и стали чемпионами мира, наградили званием ЗМС, потому что некоторые из них не провели достаточное количество времени на площадке. Может быть, в этом и кроется ответ на вопрос. Не исключу, что данная тема стала бы актуальной, если бы женской сборной задним числом раздали «Заслуженных мастеров спорта». Но, судя по всему, звание чемпиона мира в волейболе не всем гарантирует получение ЗМС (улыбается).
— И это при том, что волейболисты приучили болельщиков к большим победам, чего нельзя сказать о футболистах…
— Я отношусь к этому абсолютно спокойно и не ревностно, хоть и вокруг данной темы подняли шумиху. Мы разговаривали с Екатериной. Она сказала, что у нее не было цели раздуть скандал.
Но я понимаю, что журналистам это, конечно, нравится. Они сразу подхватили тему. Я также не согласен с тем, что звание ЗМС дали всей сборной России. Некоторые футболисты даже на поле не выходили, но были награждены. В команде есть люди, которых реально стоило бы отметить. Например, тот же Игорь Акинфеев, Артем Дзюба, Станислав Черчесов, Сергей Игнашевич, Денис Черышев, Марио Фернандес и ряд других игроков, которые провели все матчи ЧМ. Их можно было бы отметить исходя из поправки «за существенный вклад в сплочение нации». Или можно было оценить этот вклад