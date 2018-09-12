Мужская сборная Франции стартовала на ЧМ 2018 с победы над Китаем

В стартовом матче группы B сборная Франции в трёх партиях обыграла команду Китая со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:17).

Чемпионат мира 2018. Мужчины. Группа B. Русе, Болгария. Первый тур

Франция — Китай — 3:0 (25:20, 25:21, 25:17)

13 сентября сборная Франции сыграет с командой Бразилии. Китайцы свой следующий матч проведут 14 сентября, их соперниками будут голландцы.

Борьбу на второй стадии продолжат по четыре лучшие команды от каждой группы.

Мужская сборная России сегодня, 12 сентября, в рамках группы C сыграет с командой Австралии. Действующими чемпионами мира являются поляки.