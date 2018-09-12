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15:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Мужская сборная Франции стартовала на ЧМ 2018 с победы над Китаем

В Италии и Болгарии продолжается мужской чемпионат мира по волейболу.

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В стартовом матче группы B сборная Франции в трёх партиях обыграла команду Китая со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:17).

Чемпионат мира 2018. Мужчины. Группа B. Русе, Болгария. Первый тур
Франция — Китай — 3:0 (25:20, 25:21, 25:17)

13 сентября сборная Франции сыграет с командой Бразилии. Китайцы свой следующий матч проведут 14 сентября, их соперниками будут голландцы.

Борьбу на второй стадии продолжат по четыре лучшие команды от каждой группы.

Мужская сборная России сегодня, 12 сентября, в рамках группы C сыграет с командой Австралии. Действующими чемпионами мира являются поляки.

Чемпионат мира по волейболу 2018 завершится 30 сентября.

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