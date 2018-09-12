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16:51 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Камеруна обыграла Тунис в матче чемпионата мира

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Волейболисты сборной Камеруна обыграли команду Туниса в матче группового этапа чемпионата мира.

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Встреча соперников сборной России по группе С, прошедшая в среду в итальянском Бари, завершилась со счетом 3−0 (25:20, 28:26, 25:21) в пользу камерунцев.

В следующем матче турнира сборная Камеруна в четверг сыграет с командой Сербии, а сборная Туниса в пятницу встретится с командой России.

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