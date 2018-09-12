Сборная Камеруна обыграла Тунис в матче чемпионата мира
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Волейболисты сборной Камеруна обыграли команду Туниса в матче группового этапа чемпионата мира.
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Волейболисты сборной Камеруна обыграли команду Туниса в матче группового этапа чемпионата мира.
Встреча соперников сборной России по группе С, прошедшая в среду в итальянском Бари, завершилась со счетом 3−0 (25:20, 28:26, 25:21) в пользу камерунцев.
В следующем матче турнира сборная Камеруна в четверг сыграет с командой Сербии, а сборная Туниса в пятницу встретится с командой России.