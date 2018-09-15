Сборная России по волейболу установила рекорд чемпионатов мира

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Томь
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Краснодар-2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Енисей
Футбол. Зарубежный
14:00
Александрия
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
14:00
Атлетико
Эйбар
Футбол. Зарубежный
14:30
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч0
Тамбов1
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Трактор
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Армавир
Футбол. Первый дивизион
16:00
Химки
Балтика
Футбол. Зарубежный
16:00
Интер
Парма
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Хоффенхайм
Футбол. Первый дивизион
17:00
Авангард К
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:00
Карпаты
Ворскла
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал Сосьедад
Барселона
Хоккей. КХЛ
17:30
Локомотив
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:30
Витязь
Слован
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
18:00
Сочи
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор
Зенит-2
Футбол. Зарубежный
18:00
Кан
Лион
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
19:30
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Бетис
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Монако
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрозиноне
Сампдория
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетик
Реал
Все события
Фоторепортажи
10Россия — Чехия. Главное о матче за 3 минуты
10Как выглядит стадион «Динамо»
11:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Сборная России по волейболу установила рекорд чемпионатов мира

Сборная России по волейболу установила рекорд чемпионатов мира на турнире в Италии и Болгарии. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте соревнований.

Наверх

Команда обыграла сборную Туниса в трех партиях. При этом во втором сете россияне позволили сопернику забить лишь шесть мячей (25:6). Таким образом, отечественные волейболисты одержали победу с самой большой разницей в истории.

Во время загрузки произошла ошибка.

В двух матчах на чемпионате мира сборная России одержала две победы. Команда лидирует в группе С. Турнир проходит с 9 по 30 сентября.

8 июля сборная России победила команду Франции и стала чемпионом первого розыгрыша Лиги наций. Турнир заменил в международном календаре мужскую Мировую лигу и женский Мировой Гран-при.

 Светлана Хоркина сравнила жизнь в России и США
Чемпионка UFC объявила о помолвке с девушкой-бойцом
Без Хабиба и звезд: UFC впервые приехал в Россию
«От этого дурно пахнет»: США против восстановления России
СКА обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Макгрегор вернулся к унижениям Нурмагомедова
Овечкин настроен второй раз подряд завоевать Кубок Стэнли
ХК «Сочи» одержал выездную победу над минским «Динамо»
Головкин против Альвареса. Бой за место в истории
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь