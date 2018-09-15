Сборная России по волейболу установила рекорд чемпионатов мира

Команда обыграла сборную Туниса в трех партиях. При этом во втором сете россияне позволили сопернику забить лишь шесть мячей (25:6). Таким образом, отечественные волейболисты одержали победу с самой большой разницей в истории.

В двух матчах на чемпионате мира сборная России одержала две победы. Команда лидирует в группе С. Турнир проходит с 9 по 30 сентября.