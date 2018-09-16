Американцы размазали Россию на ЧМ по волейболу. Что произошло
Русские еще могут реабилитироваться.
Русские еще могут реабилитироваться.
В Италии и Болгарии продолжается 19-й чемпионат мира по волейболу среди мужчин. Россия еще ни разу не побеждала на ЧМ. Лучшим результатом на мировых первенствах остается серебро 2002 года. С тех пор российская сборная добивалась побед на всех топовых турнирах, начиная с Мировой лиги и заканчивая Олимпиадой. А золота ЧМ все нет.
К нынешнему мундиалю Россия подошла в статусе главного фаворита. В состав вошли почти все, кто выигрывал два предыдущих турнира: ЧЕ-2017 и Лигу наций-2018. Капитаном сборной вновь стал Сергей Гранкин, уже 33-летний, в Лиге наций капитанил Дмитрий Волков. Вообще этот состав сборной России — классное сочетание опытных и молодых волейболистов, порой на замене сидят олимпийские чемпионы. А лидером команды можно назвать Максима Михайлова, который как раз и был признан MVP двух последних победных турниров.
На первом этапе сборная России бьется со сборными Австралии, Камеруна, Сербии, США, и Туниса. 4 лучшие идут дальше.
На старте турнира россияне встречались с австралийцами: те неплохо смотрелись в первых двух сетах, отрывались на 2−3 очка, но все равно проигрывали. А на третий сет их вообще не хватило — 0:3 (21:25, 20:25, 16:25). Михайлов набрал 17 очков, Мусэрский — 13, еще 10 добавил Волков.
А во второй игре команде Сергея Шляпникова покорился рекорд. 25:6 — с таким счетом россияне забрали вторую партию. Никто и никогда на ЧМ не обыгрывал соперника в сете с разницей 19 очков. Легкая победа России — 3:0. Самым результативным игроком матча вновь стал Михайлов — 11 очков, 10 набрал Егор Клюка.
Но во встрече с американцами от былых разгромов остались воспоминания. Половина состава сборной США состоит из студентов, многое держится на лидере — доигровщике казанского «Зенита» Мэттью Андерсоне.
Первый сет остался за сборной США, несмотря на крутой старт от парней Шляпникова: во второй половине американцы очень четко держали преимущество в 2 очка. Россияне каждый сет начинали здорово, но удержать перевес смогли только во второй партии — 25:20. В остальных стартовый рывок ничего не значил. Наши быстро успокаивались, а молодая американская команда билась до конца.
Вообще ее настрою можно позавидовать. Есть ощущение, что США усыпили бдительность россиян пятисетовой победой над австралийцами. Уверен, недооценка со стороны россиян присутствовала. А когда ты на таком расслабоне начинаешь играть, то потом собраться не можешь. Отсюда и постоянные ошибки в концовках сетов. Наших чехлили на блоке, мазали мы и сами. Американцы вдобавок имели перевес в подаче — 7 эйсов против 4. Андерсон и особенно Расселл Россию и прибили. Михайлов набрал 13 очков, но атаковал с процентом около 40, да и подача у него не летела.
В принципе, все не так уж трагично. Решили мелочи. Но дальше нельзя себе позволять такой вальяжности, нужно дорабатывать эпизоды и выкладываться максимально. Банальность, но сердца в игре американцев было больше. Поэтому они и победили.
После матча Шляпников прокомментировал первое поражение российской сборной.
Мы не показали свой лучший волейбол в этом матче. Команда США была почти идеальна. Мы допустили много ошибок, которые стоили нам болезненного поражения.
В данный момент Россия третья в группе С. Теперь обязательно нужно обыгрывать сербов, причем желательно 3:0 или 3:1. Очки, набранные на стартовом этапе, будут учитываться и дальше.