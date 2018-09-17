Волейболисты сборной США обыграли команду Камеруна на чемпионате мира
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Волейболисты сборной США обыграли команду Камеруна на чемпионате мира, который проходит в Италии и Болгарии.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Волейболисты сборной США обыграли команду Камеруна на чемпионате мира, который проходит в Италии и Болгарии.
В матче группы С, прошедшем в Бари, американские волейболисты победили со счетом 3−0 (25:18, 25:20, 25:14).
С четырьмя победами в четырех матчах команда США возглавляет группу С, в которой также выступает сборная России (третье место после трех игр).