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01:54 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболисты сборной Сербии обыграли австралийцев на чемпионате мира

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Волейболисты сборной Сербии обыграли команду Австралии на чемпионате мира, который проходит в Италии и Болгарии.

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Источник: РИА "Новости"

В матче группы С, прошедшем в Бари, сербские волейболисты победили со счетом 3−1 (25:20, 21:25, 25:17, 25:19).

С тремя победами в четырех матчах команда Сербии идет второй в группе С, где также выступает сборная России (третье место после трех игр).

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