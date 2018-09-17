Волейболисты сборной Сербии обыграли австралийцев на чемпионате мира

В матче группы С, прошедшем в Бари, сербские волейболисты победили со счетом 3−1 (25:20, 21:25, 25:17, 25:19).

С тремя победами в четырех матчах команда Сербии идет второй в группе С, где также выступает сборная России (третье место после трех игр).