Италия лидирует в группе на домашнем чемпионате мира по волейболу
Мужская сборная Италии по волейболу одержала победу над командой Доминиканской Республики на первом групповом этапе чемпионата мира.
Мужская сборная Италии по волейболу одержала победу над командой Доминиканской Республики на первом групповом этапе чемпионата мира.
Итальянцы в трёх партиях разгромили доминиканцев со счётом 3:0 (25:12, 25:18, 25:15). Самым результативным игроком матча стал доигровщик итальянцев Османи Хуанторена, принесший своей команде 17 очков. По 12 баллов набрали Иван Зайцев (Италия) и Хенри Лопес (Доминиканская Республика).
Италия одержала четвёртую победу в четырёх проведённых матчах и уверенно возглавляет группу А. Отметим, что на данный момент итальянцы отдали только одну партию Аргентине. Доминиканцы потерпели четвёртое поражение.
Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Флоренция, Италия
Группа А
Доминиканская Республика — Италия — 0:3 (12:25, 18:25, 15:25)