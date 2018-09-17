Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.09
Марсель4
Генгам0
Футбол. Зарубежный
16.09
Севилья0
Хетафе2
Футбол. Зарубежный
16.09
Кальяри1
Милан1
Футбол. Зарубежный
16.09
Черноморец Од0
Львов1
Футбол. Зарубежный
16.09
Вальядолид0
Алавес1
Футбол. Премьер-лига
16.09
Спартак1
Ахмат2
Футбол. Зарубежный
16.09
Фрайбург3
Штутгарт3
Футбол. Зарубежный
16.09
Эмполи0
Лацио1
Футбол. Зарубежный
16.09
Бордо3
Ним3
Футбол. Зарубежный
16.09
Эвертон1
Вест Хэм Юнайтед3
Футбол. Зарубежный
16.09
Эспаньол1
Леванте0
Футбол. Зарубежный
16.09
Заря Лг1
Динамо К1
Футбол. Премьер-лига
16.09
Анжи0
Краснодар4
Футбол. Зарубежный
16.09
Вердер1
Нюрнберг1
Футбол. Зарубежный
16.09
Нант0
Реймс0
Футбол. Зарубежный
16.09
Дженоа1
Болонья0
Футбол. Зарубежный
16.09
Ювентус2
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
16.09
Удинезе1
Торино1
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Динамо Р
Футбол. Зарубежный
16.09
Вулверхэмптон Уондерерс1
Бернли0
Хоккей. КХЛ
16.09
Салават Юлаев1
Нефтехимик3
Хоккей. КХЛ
16.09
БарысБ4
Ак Барс3
Футбол. Премьер-лига
16.09
Оренбург1
Зенит2
Футбол. Зарубежный
16.09
Олимпик Д1
Мариуполь3
Хоккей. КХЛ
16.09
Сибирь2
Торпедо НН3
Футбол. Зарубежный
16.09
Рома2
Кьево2
Футбол. Зарубежный
16.09
Леганес0
Вильярреал1
Все события
Фоторепортажи
8Хэмилтон выиграл на Гран-при Сингапура
10Сборная России обыграла команду Турции в первом матче в Лиге наций
00:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Италия лидирует в группе на домашнем чемпионате мира по волейболу

Мужская сборная Италии по волейболу одержала победу над командой Доминиканской Республики на первом групповом этапе чемпионата мира.

Наверх

Итальянцы в трёх партиях разгромили доминиканцев со счётом 3:0 (25:12, 25:18, 25:15). Самым результативным игроком матча стал доигровщик итальянцев Османи Хуанторена, принесший своей команде 17 очков. По 12 баллов набрали Иван Зайцев (Италия) и Хенри Лопес (Доминиканская Республика).

Италия одержала четвёртую победу в четырёх проведённых матчах и уверенно возглавляет группу А. Отметим, что на данный момент итальянцы отдали только одну партию Аргентине. Доминиканцы потерпели четвёртое поражение.

Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Флоренция, Италия
Группа А

Доминиканская Республика — Италия — 0:3 (12:25, 18:25, 15:25)

 Прославленная фигуристка показала себя во всей красе!
Русские гимнастки поразили всех своей красотой!
Полный Швец. «Спартак» впервые в сезоне проиграл в РПЛ
Первые голы Ярмоленко в АПЛ и другие события воскресенья
«России разрешили допинг»: Зеппельт вскрыл переписку WADA
«Монако» в беде: когда Головин спасет французов
«Краснодар» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России
Появилось видео столкновения Переса и Сироткина
«Витесс» Слуцкого наконец-то победил. Впервые за пять матчей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь