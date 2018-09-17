Женская сборная Казахстана проиграла второй матч на Кубке Азии

Наши девушки выиграли первую партию со счетом 25:21.

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Потом астралийски смогли выиграть две партии подряд 20:25, 23:25. Казахстанки смогли найти в себе силы сравнять счет по партиям 25:20. Но в решающем уступили 15:12. Итоговый счет 2−3 и второе поражение в группе.

Следующий матч на групповой стадии турнира наши девушки проведут со сборной Филлипинов завтра в 15:00 по времени Астаны.