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12:21 (мск), источник: Prosports.kz

Женская сборная Казахстана проиграла второй матч на Кубке Азии

Второй состав женской сборной Казахстана не смог одолеть Австралию во втором матче Кубка Азии в Таиланде, сообщает Prosports.kz.

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Наши девушки выиграли первую партию со счетом 25:21.

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Потом астралийски смогли выиграть две партии подряд 20:25, 23:25. Казахстанки смогли найти в себе силы сравнять счет по партиям 25:20. Но в решающем уступили 15:12. Итоговый счет 2−3 и второе поражение в группе.

Следующий матч на групповой стадии турнира наши девушки проведут со сборной Филлипинов завтра в 15:00 по времени Астаны.

Отметим, что основной состав сборной в данный момент находится на сборе в Японии, где 30 сентября стартует чемпионат мира.

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