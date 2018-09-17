Голландцы одержали 4-ю победу на ЧМ-2018 по волейболу, обыграв Египет
Мужская сборная Нидерландов по волейболу одержала победу над командой Египта на первом групповом этапе чемпионата мира.
Мужская сборная Нидерландов по волейболу одержала победу над командой Египта на первом групповом этапе чемпионата мира.
Голландские волейболисты обыграли соперников из Египта в четырёх партиях со счётом 3:1 (25:18, 25:21, 23:25, 25:16). Самым результативным игроком матча стал доигровщик команды Нидерландов Ваутер Тер Мат, принесший своей команде 26 очков. У египтян отличился диагональный Хишам Еваис, набравший 19 очков.
Сборная Нидерландов выиграла четвёртый из пяти проведённых матчей и на данный момент возглавляет группу А. Египтяне потерпели четыре поражения, выиграв только у команды Китая (3:1).
Волейбол. Мужчины. Чемпионат мира. Русе, Болгария
Группа В
Египет — Нидерланды — 1:3 (18:25, 21:25, 25:23, 16:25)