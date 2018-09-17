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19:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Голландцы одержали 4-ю победу на ЧМ-2018 по волейболу, обыграв Египет

Мужская сборная Нидерландов по волейболу одержала победу над командой Египта на первом групповом этапе чемпионата мира.

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Голландские волейболисты обыграли соперников из Египта в четырёх партиях со счётом 3:1 (25:18, 25:21, 23:25, 25:16). Самым результативным игроком матча стал доигровщик команды Нидерландов Ваутер Тер Мат, принесший своей команде 26 очков. У египтян отличился диагональный Хишам Еваис, набравший 19 очков.

Сборная Нидерландов выиграла четвёртый из пяти проведённых матчей и на данный момент возглавляет группу А. Египтяне потерпели четыре поражения, выиграв только у команды Китая (3:1).

Волейбол. Мужчины. Чемпионат мира. Русе, Болгария
Группа В

Египет — Нидерланды — 1:3 (18:25, 21:25, 25:23, 16:25)

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