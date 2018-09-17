Власти сообщили, что «Протон» не останется без поддержки областного бюджета

Ранее клуб обратился к заместителю председателя правительства Саратовской области Валентине Гречушкиной с открытым письмом с просьбой обратить внимание на финансовые проблемы команды и задолженности по зарплатам перед игроками. Куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев уточнил РИА Новости, что «Протон» получит поддержку региона и останется в суперлиге на сезон-2018/19, но при этом возможна его реорганизация. Главный тренер «Протона» Игорь Карпов отметил, что команда тренируется «в аварийном режиме», проблемы с долгами не решаются.

«Вопрос участия ВК “Протон” в суперлиге среди женских команд сегодня обсуждался руководством федерации волейбола России. В ближайшие дни будет принято решение о том, что волейбольный клуб от Саратовской области будет участвовать в суперлиге. Правительство области сделает все, чтобы клуб поддерживался из областного бюджета, а также будет продолжать работу со спонсорами», — цитирует Абросимова пресс-служба министерства.

«Речи не идет о снятии клуба. Клуб будет существовать и выступать под эгидой федерации волейбола Саратовской области… Правительство Саратовской области заинтересовано в развитии волейбола, в частности в том, чтобы регион был представлен в суперлиге среди женских команд», — подчеркнул министр.

По словам Абросимова, ситуация вокруг ЖВК «Протон» связана с кадровыми решениями в клубе. «Больше всего вопросов возникло, когда после окончания игрового сезона руководство “Протона” расторгло контракт с Юрием Маричевым (тренером — ред.)… Затем руководство ВК “Протон” заключило повторный контракт с Юрием Маричевым, но, не дав приступить к исполнению своих обязанностей, уволило его по статье», — отметил он.