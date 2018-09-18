Африканские каникулы России закончены. Дальше все серьезно

Источник: Спорт-Экспресс

Если в игре в Тунисом россияне удивили рекордом чемпионатов мира, выиграв одну из партий с небывалыми прежде 25:6, то матч с другой африканской сборной — Камеруном — запомнится тем, что наша команда едва не проиграла сет. Подопечные Сергея Шляпникова «горели» 25:26, но все-таки избежали крайне неприятного укола.

При этом не сказать, что россияне были совсем уж немотивированны. Все-таки предыдущая игра закончилась поражением, а такое всегда хочется поскорее закусить победой. Пусть даже над далеко не самой сильной сборной.

Шляпников ожидаемо выпустил сильнейший состав. И уже за первый сет они настреляли полдюжины одних только эйсов. При этом не все было порядке с блоком. Хотя отчасти это объяснялось отсутствием, мягко говоря, феерии атакующих действий со стороны соперника.

А вот что настораживало, так это нападение Максима Михайлова. У главного российского бомбардира не пошло с американцами и было бы здорово, реабилитируйся он сейчас. Чисто визуально казалось, что зенитовец частенько упирался в блок и редко добивал мяч до пола. Но официальные итоговые показатели диагонального за полторы партии составили шесть реализованных атак из десяти. Это не шик, но и совсем неплохо. А два результативных блока и столько же эйсов, хочется верить, добавили спортсмену уверенности. В следующих играх сборной жизненно необходим стабильный Михайлов.

При этом заменивший его во второй партии Виктор Полетаев был очень хорош. Леворукий нападающий из 12 атак реализовал сразу 10! И с 13 очками и стал лучшим бомбардиром встречи. Стоит отметить, что большую часть передач ему сделал Сергей Гранкин, который так же вышел во втором сете. В этой игре вообще приняли участие все, кто были в заявке.

В какой-то степени, как раз по причине ощутимой ротации россияне во второй партии доигрались до больше-меньше. У Камеруна даже сетбол был. Но наша команда дотерпела и не дала состояться мини-сенсации. Хотя их на этом чемпионате мира было уже немало. Некоторые даже напрямую повлияли на дальнейшие расклады.

Завтра нас ждет игра с Сербией. За второе место в группе. И реальность пока такова, что это самое второе место может оказаться ничуть не более выгодным, чем третье. С учетом того, что очки, заработанные на первом этапе, переходят во второй, между одним поражением и двумя — очень большая разница. Но вместе с тем соперники на втором этапе у команды, которая станет в нашей группе третьей, будут куда проще.

Дело в том, что двумя сенсациями турнирную ситуацию изрядно запутали голландцы. Они сначала проглотили бразильцев, а потом еще закусили французами. Теперь «оранжевые» будут первыми или вторыми, а вот третьими станут как раз либо бразильцы, либо французы. И попадут они в следующем этапе именно на вторую команду нашего секстета. Плюс туда же добавится победитель группы D (на данный момент лидирует в котором Польша) и четвертая команды группы А. С учетом того, что в третий раунд из этих команд напрямую выйдет только одна, вырисовывается настоящая группа смерти. Сразу три топ-сборных на одно место!

Зная характер Шляпникова, можно предположить, что пытаться подобрать потенциально более легкие расклады он не станет. Наш тренер всегда настраивает свои команды на победы. Вне зависимости от значимости матча. Пример из последних — игра с американцами в «Финале шести» Лиги наций сильнейшим составом, когда было понятно, что в полуфинал выходят и одни, и другие.