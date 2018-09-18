Сборная США с пятью победами первенствовала на ЧМ в группе с участием России

Самыми результативными игроками матча стали американцы: доигровщик Тэйлор Сэндер и блокирующий Максвелл Холт, набравшие по 13 очков. В составе сборной Туниса лучшим был диагональный Али Бонгуи, на счету которого 7 баллов.

Сборная США выиграла все пять проведённых матчей в группе С и вышла во второй групповой этап с первого места. Тунис выиграл только две партии в пяти матчах чемпионата мира и покидает турнир.