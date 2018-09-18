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20:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная США с пятью победами первенствовала на ЧМ в группе с участием России

Мужская сборная США по волейболу завершила первый групповой этап чемпионата мира победой в трёх партиях над командой Туниса со счётом 3:0 (25:12, 25:18, 25:13).

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Самыми результативными игроками матча стали американцы: доигровщик Тэйлор Сэндер и блокирующий Максвелл Холт, набравшие по 13 очков. В составе сборной Туниса лучшим был диагональный Али Бонгуи, на счету которого 7 баллов.

Сборная США выиграла все пять проведённых матчей в группе С и вышла во второй групповой этап с первого места. Тунис выиграл только две партии в пяти матчах чемпионата мира и покидает турнир.

Завершит соревнования в группе С матч сборных России и Сербии за второе место в подгруппе.

Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины
Группа В. Бари, Италия

США — Тунис — 3:0 (25:12, 25:18, 25:13).

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