Сборная США с пятью победами первенствовала на ЧМ в группе с участием России
Мужская сборная США по волейболу завершила первый групповой этап чемпионата мира победой в трёх партиях над командой Туниса со счётом 3:0 (25:12, 25:18, 25:13).
Мужская сборная США по волейболу завершила первый групповой этап чемпионата мира победой в трёх партиях над командой Туниса со счётом 3:0 (25:12, 25:18, 25:13).
Самыми результативными игроками матча стали американцы: доигровщик Тэйлор Сэндер и блокирующий Максвелл Холт, набравшие по 13 очков. В составе сборной Туниса лучшим был диагональный Али Бонгуи, на счету которого 7 баллов.
Сборная США выиграла все пять проведённых матчей в группе С и вышла во второй групповой этап с первого места. Тунис выиграл только две партии в пяти матчах чемпионата мира и покидает турнир.
Завершит соревнования в группе С матч сборных России и Сербии за второе место в подгруппе.
Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины
Группа В. Бари, Италия
США — Тунис — 3:0 (25:12, 25:18, 25:13).