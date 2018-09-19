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00:33 (мск), источник: ТАСС

Российские волейболисты проиграли сербам в заключительном матче первого раунда ЧМ

РИМ, 19 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу уступила команде Сербии в своем пятом матче на чемпионате мира, который проходит в Италии и Болгарии. Встреча прошла в Бари.

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Игра группы C завершилась со счетом 3−2 в пользу сербов.

По итогам первого группового этапа в активе сборной России три победы в пяти матчах, команда Сергея Шляпникова заняла третье место в турнирной таблице группы C. Во второй раунд выходят по четыре (из шести) лучшие команды из каждой группы. Во втором групповом раунде турнира россияне сыграют в группе E вместе с командами Италии, Нидерландов и Финляндии.

Во втором раунде 16 сборных разделены на четыре группы по четыре команды. В третий раунд пробьются победители групп, а также две лучшие команды из занявших вторые места. Матчи второго раунда пройдут с 21 по 23 сентября.

Чемпионат мира завершится 30 сентября. Сборная России никогда не побеждала на мировых первенствах. В активе российских волейболистов одно серебро (2002). Сборная СССР побеждала на чемпионатах мира шесть раз, последняя победа случилась на турнире 1982 года в Аргентине.

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