Россия проиграла Сербии. И теперь на грани вылета

Источник: Спорт-Экспресс

Плей-офф для обеих команд, по сути, начинался с этой игры. Да, обе сборные при любых раскладах проходили бы дальше, но поражение сулило и нам, и сербам куда меньшие шансы на преодоление второго группового этапа. Дело в том, что очки, набранные на первом этапе, сохраняются и два поражения за пять матчей — это серьезный недобор. Не железный приговор на вылет, но гарантия веселой жизни — точно.

Лимит допустимых неудач обе сборные исчерпали в матчах с американцами. Теперь в очном поединке нужно было выяснить, кто третий лишний.

Сербия

Сергей Шляпников произвел две замены по сравнению с прошлыми играми. Вместо Александра Бутько пасовать вышел Сергей Гранкин, а Артему Вольвичу на блоке главный тренер предпочел Ильяса Куркаева. Начала наша команда здорово. Вела 15:10. Но в концовке умудрилась растерять комфортное преимущество и проиграть. Многое решили два эйса в исполнении главной звезды сербов Александа Атанасиевича. В подачах у соперника вообще было ощутимое преимущество.

Второй сет развивался по схожему сценарию. Россияне снова вели 15:10, но опять забуксовали ближе к развязке. Сербы же все игру, словно, пытались наложить на волейбол знаменитую тактику олимпийского чемпиона в беге на 800 м Юрия Борзаковского — очень спокойно начинали, но ближе к концовке мощно накатывали. К счастью, ту партию подопечные Шляпникова вымучили.

Затем команды обменялись более или менее уверенно взятыми сетами — и дело в лучших традициях драмы дошло до тай-брейка.

Который россияне начали за здравие. 3:0, 5:1. Для короткой партии преимущество очень серьезное. Только было сербы приблизились, наша команда снова создала комфортный задел — 11:8. Казалось, партия, а вместе с матч и второе место в группе в кармане. Ан нет! Мощные подачи Сречко Лисинаца расшатали все наше преимущество. Плюс наша атака не забивала в ключевые моменты, тогда как Атанасиевич пробил тройной блок из не самой удобной позиции.

Развязка наступила на подаче Максима Михайлова. Сколько эйсов он сделал за карьеру — ни один статистик не сосчитает. И вот сейчас, при счете 12:13, мощная подача была от него была жизненно необходима. Увы, зенитовец самую малость угодил в аут. А вот Атанасиевич ответил подачей на вылет. Он не только принес команде важнейшую победу, но и выиграл у Максима очную виртуальную дуэль.

Почему мы проиграли?

Стоит признать: Россия на первом этапе не убедила. Оба принципиальных матча — с США и Сербией — проиграны. И такого не ожидал никто. Возможно, все дело в чрезмерных нагрузках перед чемпионатом мира. Находиться на пике формы три недели невозможно и, вероятно, тренерский штаб сделал ставку на вторую половину турнира, надеясь, что первый этап наша команда преодолеет без особых потерь.

Плюс не исключено, что некоторым игрокам психологически тяжело далась ноша главного фаворита турнира, которую на команду повесили накануне.

Но факт остается фактом, легкости в игре сборной пока нет. Мы начисто проиграли основным конкурентам подачу. Атанасьевич и Лисинац на двоих оформили восемь эйсов. Вся российская команда — шесть. У подопечных Николы Грбича за игру их набралось 13.

Есть проблемы с реализацией. Михайлов из 35 попыток забил 15. Атанасьевич из 34 — 19. У Уроша Ковачевича 18 из 29, а Марко Ивовича — 10 из 12. А вот наши доигровщики: Егор Клюка — 17 из 29, Дмитрий Волков — 10 из 20.

Куда меньше вопросов к блокирующим. Дмитрий Мусэрский какое-то время вообще шел со 100-процентной реализацией, но закончил с показателями — 10 из 15 (плюс в его активе три эйса). У Ильяса Куркаева семь атак из девяти.

Очевидно, что нам необходимо прибавлять в подаче, атакующих действиях и взаимопонимании связки с нападением. Иначе шансов пройти следующий раунд не будет никаких.

Так что же дальше?

Россия попала в группу к Италии, Голландии и Финляндии. Гарантированно выйдет из нее только победитель. И с учетом того, что итальянцы выиграли все пять предыдущих встреч, для первого места в группе нам нужно не только обыгрывать их, но и надеяться, что Иван Зайцев и компания в родном зале и при своих болельщиках проиграют еще голландцам или финнам. Вероятность, прямо скажем, невысокая.

Финляндия — безусловный аутсайдер группы. По-хорошему, остальные команды должны обыгрывать их в трех, максимум, четырех партиях. Хотя, чего ждать от Нидерландов — сказать сложно. «Оранжевые» на первом этапе довольно быстро проиграли канадцам, но после этого умудрились победить Бразилию и Францию. Пока они — главная сенсация турнира.

Нам для выхода в следующий этап нужно в обязательном порядке обыгрывать все три команды. И даже с учетом того, что первое место в группе едва ли светит, есть шанс попасть в число двух лучших команд, которые займут вторые места. Это тоже путевка в «Финал шести». И именно в этом теперь наша надежда запрыгнуть на уходящий поезд.

На эти два места помимо России, как минимум, пять явных претендентов.

Какие?

В группе F Бразилия должна одерживать три победы — и спокойно выходить дальше, при этом хороня надежды соседей по квартету.

А вот в другой четверке все очень запутано. Там есть американцы с пятью победами, а вместе с ними неуступчивый Иран (у которого пока одно только поражение) и болгары с крепкими канадцами (у них по два проигрыша). Совершенно реальным представляется расклад, при котором одна из этих команд одержит три победы. И тогда придется считать дополнительные показатели. Поэтому России нужно не только побеждать всех, но и делать это как можно более уверенно.

Наконец, группа H. Здесь у нас поляки, которые, как и американцы, имеют в активе пять побед. А вот дальше — хорошо знакомые нам сербы (одно поражение) и французы (которые, как и мы, умудрились проиграть дважды). Опять же — все очень запутано. Каждая из этих сборных вполне может здорово провести второй этап и перевернуть все с ног на голову.

Теоретически, Иран и Сербия могут выиграть три предстоящие игры, а США и Польша проиграть в группе только им — и тогда Россия точно пролетает мимо «Финала шести».