Суперкубок по волейболу среди мужских команд будет разыгран в Гомеле

На площадке спорткомплекса «Локомотив» встретятся чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» и обладатель Кубка страны минский «Строитель». Белорусская федерация волейбола доверила проведение матча двух лучших волейбольных команд страны Гомелю, стараясь возродить в регионе былые традиции в этом виде спорта, и противостояние «Шахтера» и «Строителя» должно помочь вернуть интерес к волейболу.

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Первый Суперкубок Беларуси был разыгран 7 октября 2017 года в спорткомплексе «МАПИД» в Минске. Волейболисты «Строителя» выиграли у «Шахтера» со счетом 3:1 (25:15, 25:23, 23:25, 25:18).

В межсезонье две ведущие команды белорусского чемпионата постарались обновить свои ряды. Значительные изменения произошли в составе «горняков». Команду пополнили пасующий Алексей Кураш, диагональный из Украины Владимир Тевкун, белорусский нападающий Сергей Антонович. Не сможет принять участие в игре за Суперкубок финский доигровщик солигорцев Сакари Антти Мякинен, который в составе национальной сборной выступает на чемпионате мира.