Российские волейболисты обыграли голландцев в матче второго раунда ЧМ

Игра группы E завершилась со счетом 3−0 в пользу россиян.

Во втором раунде 16 сборных разделены на четыре группы по четыре команды. В третий раунд пробьются победители групп, а также две лучшие команды из занявших вторые места. При этом набранные по итогам двух раундов очки суммируются.

Сборная России выступает в группе E с командами Нидерландов, Италии и Финляндии. Команда Сергея Шляпникова идет на втором месте с 13 очками в активе. Лидируют итальянцы (15 очков), голландцы (11) и финны (6) занимают третье и четвертое места соответственно. В следующем матче россияне 22 сентября сыграют с командой Италии.