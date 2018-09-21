А Голландия-то — голая. Сборная России выдала лучший матч на ЧМ-2018

Источник: Советский спорт

Напомним, что в первом групповом раунде наши сумели обыграть только Тунис, Австралию и Камерун, из-за чего им пришлось переезжать из Бари в Милан с неприятным грузом в два поражения. Ведь на втором этапе все прежние результаты учитываются, а еще дальше — в шестерку сильнейших — проходят только первые сборные из каждого квартета и две из четырех, занявших вторые места. Так что права проигрывать у россиян больше практически не осталось.

Они и не проиграли. Голландцы, в 90-е доминировавшие в мировом волейболе, но давно растерявшие былое величие, на этом ЧМ удивили мощным стартом, нанеся поражения Бразилии и Франции. Но сегодня их, что называется, не спросили. Наша команда показала свой лучший (пока) волейбол на турнире и разгромила соперника в пух и прах.

Тон задал герой золотого прошлогоднего чемпионата Европы Дмитрий Волков. Он и принимал, и стабильно атаковал, и блокировал, а уж как российский доигровщик издевался над голландцами, выходя на подачу… То влепит мощнейшую силовую, то кинет планер в уголок, под самую линию, а то, наоборот, под сетку. Когда эмоциональный Волков начинает играть так, кураж ловят все. К сборной как будто вернулась ее душа. За стартовые сет с небольшим Волков набрал 12 очков — более трети от всех командных!

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Потом во второй партии очень вовремя сработала двойная замена: Виктор Полетаев и Александр Бутько вместо Максима Михайлова и Сергея Гранкина соответственно. Гранкин, кстати, сегодня пасовал тоже блестяще. А у сетки доминировали центральные Ильяс Куркаев с Артемом Вольвичем. Последний начал матч на скамейке, но в конце первого сета заменил самого Дмитрия Мусэрского и больше в запас не уходил.

В начале последней партии голландцы встрепенулись — 5:2 в их пользу. Но тут, приняв эстафету у Волкова, на подачу вышел Михайлов, наши взяли пять очков подряд и в оставшееся время удержали лидерство. Итоговая коллекция Волкова: 3 эйса, 3 блока, 9 точных ударов, 15 очков. 13 добавил Михайлов (4 эйса), 11 — Егор Клюка, 10 — Куркаев. Россия и Голландия совершили рокировку в таблице, и наши вышли на заветное второе место.

До первого, боюсь, не добраться: итальянцы на этом чемпионате еще не потеряли ни одного очка и сильно оторвались. Но это вовсе не означает, что завтра их нельзя будет обыграть, пусть и в Милане. Если получится, наша сборная сделает решающий шаг в следующий раунд. Если нет — побеждать финнов и считать показатели, конкурируя со вторыми командами из других групп.

Чемпионат мира. 2-й групповой этап. 1-й тур

Группа Е

Голландия — Россия — 0:3 (17:25, 16:25, 21:25).

Положение: Италия — 5 побед, 0 поражений (15 очков), Россия — 4−2 (13), Голландия — 4−2 (11), Финляндия — 2−3 (6).

Матч Италия — Финляндия состоится сегодня поздно вечером. Завтра — 2-й тур: Италия — Россия (начало в 22.15 мск), Голландия — Финляндия.

Группа F

Бразилия — Австралия — 3:0.

Положение: Бразилия — 5−1 (14), Бельгия — 3−2 (10), Словения — 3−2 (9), Австралия — 2−4 (7).

Группа G

США — Канада — 3:1.

Положение: CША — 6−0 (13), Иран — 4−1 (11), Болгария — 3−2 (9), Канада — 3−3 (9).

Группа Н

Сербия — Франция — 3:2.